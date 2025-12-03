La Feria en Cataño 2025 reunirá a más de 200 artesanos puertorriqueños

Por varias décadas, la Feria Bacardí se convirtió en uno de los eventos más importantes que se hacían en Puerto Rico, donde se vivía el fervor de muchas tradiciones en la isla, incluyendo la música de trova y la artesanía puertorriqueña, entre otras. Desde hace cuatro años, Bacardí, con el apoyo del municipio de Cataño, ha revivido estas festividades en el frente marítimo de este municipio.

Este año, la Feria en Cataño regresa el 6 y 7 de diciembre de 2025, reuniendo a cientos de artesanos, exponentes musicales y familias enteras que acudirán a disfrutar del espíritu festivo que se vive allí. Según los organizadores, en esta edición participarán más de 200 artesanos puertorriqueños, ofreciendo una amplia gama de piezas únicas hechas a mano, desde tallas de santos y joyería artesanal hasta productos en cuero, barro, piedra y jabones naturales, entre otros.

La Feria en Cataño no solo representa una vitrina comercial para los creadores, sino también un espacio de afirmación cultural. Con una asistencia que superó las 150,000 personas en su edición anterior, este evento se ha convertido en un punto de encuentro para quienes valoran el trabajo hecho a mano y buscan reconectar con las raíces puertorriqueñas a través del arte.

“Este evento no solo representa una oportunidad de generar ventas, que son necesarias para mover la economía de todos los hogares de los artesanos en la isla que participen, sino también una oportunidad de exposición sumamente valiosa para que la gente vea a los artesanos, los conozca y puedan diferenciar lo que es un trabajo artesanal de un trabajo no artesanal”, indicó Damaris Alejandro, vicepresidenta de la Federación de Artesanos de Puerto Rico. “Este es uno de los espacios más cotizados para los artesanos en la isla y son cientos los que quieren participar y los que piden espacios, porque realmente es un evento con mucho prestigio”.

Detrás de cada mesa y cada pieza artesanal que esté en este evento, hay muchos meses de preparación, ya que los artesanos que participarán en la Feria en Cataño tienen que planificar rigurosamente la preparación de sus piezas u objetos que van a poner a la venta. “La preparación no es de un mes ni de dos, muchos llevan casi un año preparándose. La realidad es que esta feria es la apertura a la Navidad, lo que es la temporada más fuerte de ventas y de exposición para un artesano”, añadió Alejandro, artesana de Naranjito que se dedica a confeccionar jabones naturales. “Muchos artesanos están todo el año trabajando, pero a la misma vez están preparándose para poder tener la producción necesaria para enfrentar lo que es la temporada alta navideña, donde visitará otros pueblos y eventos”.

Algo en lo que la Federación de Artesanos de Puerto Rico ha trabajado fuertemente desde su fundación en 2018 ha sido destacar el trabajo que pasa cada uno de los artesanos que viven de su talento y su trabajo, de manera que puedan entender el valor que tiene cada una de las piezas. “Es importante que las personas valoren el esfuerzo y sacrificio que pasan los artesanos al crear sus piezas, para que al momento de ver el valor y el precio de estas, reconozcan que lo que están pagando, además de la pieza, es el espíritu de ese artesano que está detrás de la mesa”, destacó Daniel Rosa, presidente de la Federación de Artesanos de Puerto Rico. “Deben saber que se trabaja con amor y con esa fe de que cada persona que se lleve esa pieza pueda llevar un pedacito de Puerto Rico y del alma del artesano a sus casas”.

Celebración de pueblo

El evento, conocido por su ambiente familiar, contará también con presentaciones musicales que reflejan la diversidad sonora de la isla. Entre los artistas confirmados para el sábado 6 de diciembre se encuentran Tripandero, Christian Alicea, Plenaleao, Algarete, Rabanes, Plerrero, Jovaan y Yan Block. Mientras que el domingo 7 de diciembre, el público disfrutará de la competencia de trovadores Pico a Pico, seguida por las actuaciones de Plena Libre, Gerardo Rivas, La Tribu de Abrante, Grupo Manía y un gran cierre con La Sonora Ponceña.

“Esta Feria en Cataño es una de las más importantes para nuestros artesanos puertorriqueños, ya que trae muchos sentimientos, porque es un ícono para nosotros”, explicó Rosa, quien es un maestro artesano que trabaja carteras, chancletas y artesanías en cuero. “Estar en esta feria le da una buena reputación al artesano que se esmera y se esfuerza para llevar lo mejor de sus piezas”.

Para muchos, la Feria en Cataño es más que una cita cultural, es un recordatorio de lo que somos como pueblo. Es la oportunidad de comprar regalos con historia, creados por manos que transforman la materia prima con talento y pasión. “Queremos invitar a todo el pueblo de Puerto Rico para que pasen por Cataño y se den el gusto de poder ver la gran oferta artesanal que va a tener el evento, aparte de todo lo que es la música y toda la actividad”, mencionó Alejandro, quien también es abogada de profesión. ”Nos gustaría que cuando se acerquen a las mesas de los artesanos, pregunten, aprendan y aclaren sus dudas. Todos los artesanos están ávidos de enseñar y de orientar. Además de eso, aprovechen que no hay mejor regalo de Navidad que una artesanía puertorriqueña”.

Como en ediciones anteriores, el evento contará con un plan de seguridad y transportación especial, incluyendo estacionamientos designados en diferentes áreas del pueblo y servicio de lanchas desde San Juan con horario extendido.

Los estacionamientos, que estarán rotulados, son: Parque Perucho Cepeda; Coliseo Cosme Beitía; estacionamiento bajo el puente de la carretera PR-5, frente al Perucho Cepeda; Coliseo Deportivo Luis Osvaldo Reyes; Plaza del Mercado de Cataño; estacionamiento Público Edwin Rivera Sierra, mejor conocido como el estacionamiento de la Puntilla. Y exclusivamente para personas con impedimentos estará disponible el estacionamiento Matienzo Cintrón.

También se informó que el servicio de lanchas entre San Juan y Cataño tendrá horario especial. El sábado operarán un último viaje a la 1:00 a.m. y el domingo terminan a las 12:00 a.m. La boletería cerrará una hora antes ambos días.