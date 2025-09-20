Exitosa primera función de “Bajo Terapia”

La obra “Bajo Terapia” estrenó anoche en el Centro de Bellas Artes de Santurce, y como prometió, arrancó risas desde principio con un final inesperado que sorprendió a todos los presentes.

La veteranía de cada uno de los actores; Suzette Bacó, René Monclova, Tita Guerrero, Jorge Castro, Lynnette Torres y Raymond Gerena hizo que “Bajo Terapia” fuera una obra llena de humor con conflictos tan reales que permitieron que de inmediato el público que llenó la Sala de Drama se identificara con cada uno de ellos.

La obra presenta la historia de tres parejas que se encuentran en una sesión en la oficina de la psicóloga, donde ella les dejó sobres con consignas para que las parejas pudieran abordar y analizar entre los seis mantuvo perfectamente

Cada uno de los personajes, muy bien definidos e intensos, pero muy balanceados presentaron a Paula (Suzette Bacó) quién era la esposa de Ariel (René Monclova); Tamara (Tita Guerrero) cuyo novio era Esteban (Raymond Gerena) y Andrea (Linnette Torres) esposa de Roberto (Jorge Castro). Las actuaciones provocaron que en más de una ocasión las reacciones del público se hicieran sentir a viva voz en la abarrotada sala.

El movimiento escénico fue excelente, permitía no solamente seguir, sino definir a cada uno de los personajes, que desde que subió el telón hizo sentir a los presentes en una elegante oficina de la psicóloga.

La dirección de la obra estuvo en manos de Omar Torres; la regidora fue Cristina Robles; Israel Franco Müller tuvo a cargo del diseño de la elegante escenografía y luces; Alba Kercadó puso su toque al vestuario de los personajes y la utilería recayó en Flor Marina.

Esta obra continúa este fin de semana y el próximo en la Sala de Teatro René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce y el sábado 4 y domingo 5 de octubre llegarán al Teatro Yagüez de Mayagüez.