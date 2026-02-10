Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Fallece el trovador Polito Ríos

El intérprete estaba hospitalizado desde la semana pasada

10 de febrero de 2026 - 12:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El trovador naranjiteño Hipólito "Polito" Ríos Coreano sufrió un accidente que lo llevó al hospital.
El trovador naranjiteño Hipólito "Polito" Ríos Coreano sufrió un accidente que lo llevó al hospital. (Captura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El veterano trovador Hipólito “Polito” Ríos Coreano, una de las figuras más emblemáticas de la trova puertorriqueña, falleció hoy, confirmaron familiares del artista a través de redes sociales y a este medio de comunicación.

Ríos Coreano, natural de Naranjito, se encontraba hospitalizado en la Unidad de Cuidado Intensivo del Centro Médico de Puerto Rico, con pronóstico reservado, luego de sufrir un accidente al caer del techo de una residencia en Bayamón, según se informó más temprano.

Con una trayectoria de varias décadas, Polito Ríos fue una figura importante del folclor puertorriqueño, participando en innumerables festivales y concursos de trova alrededor de la isla. En 1986, se alzó como ganador del Concurso Nacional de Trovadores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, consolidando su legado dentro de la música típica del país.

Más recientemente, a principios de octubre de 2025, Ríos Coreano formó parte de un grupo de trovadores homenajeados en el Capitolio de Puerto Rico con motivo de la Semana del Trovador Puertorriqueño, en reconocimiento a su aportación a la cultura y tradición musical del país.

En aquella ocasión, el representante Fernando Sanabria Colón, organizador del homenaje, destacó la importancia de los trovadores como guardianes de la identidad cultural puertorriqueña. “Reconocemos con profundo respeto y admiración a todos los hombres y mujeres que, a través del arte de la trova, mantienen viva nuestra esencia, cultura y tradición”, expresó entonces el legislador.

Tags
Muertes
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: