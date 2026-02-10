Fallece el trovador Polito Ríos

El veterano trovador Hipólito “Polito” Ríos Coreano, una de las figuras más emblemáticas de la trova puertorriqueña, falleció hoy, confirmaron familiares del artista a través de redes sociales y a este medio de comunicación.

Ríos Coreano, natural de Naranjito, se encontraba hospitalizado en la Unidad de Cuidado Intensivo del Centro Médico de Puerto Rico, con pronóstico reservado, luego de sufrir un accidente al caer del techo de una residencia en Bayamón, según se informó más temprano.

Con una trayectoria de varias décadas, Polito Ríos fue una figura importante del folclor puertorriqueño, participando en innumerables festivales y concursos de trova alrededor de la isla. En 1986, se alzó como ganador del Concurso Nacional de Trovadores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, consolidando su legado dentro de la música típica del país.

Más recientemente, a principios de octubre de 2025, Ríos Coreano formó parte de un grupo de trovadores homenajeados en el Capitolio de Puerto Rico con motivo de la Semana del Trovador Puertorriqueño, en reconocimiento a su aportación a la cultura y tradición musical del país.