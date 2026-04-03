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Familia Chuck Norris condena mensajes difundidos sobre su muerte

Los allegados al actor no han oficializado la causa de la muerte

3 de abril de 2026 - 3:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Chuck Norris se dio a conocer tras su aparición en la película "The Way of the Dragron" (1972), conocida en Estados Unidos como "Return of the Dragon", donde tuvo un legendario enfrentamiento con el fenecido Bruce Lee.Por un tiempo, el actor Chuck Norris (izquierda) fue oficial de la reserva de la policía del pueblo de Terrell, en Texas. En esta fotografía de archivo conversa con el jefe de policía de Terrell, Jeff Whitt (al centro), y el detective Richard Peavy (a la derecha), el martes 18 de noviembre de 1997, tras una redada antidrogas en Terrell.Chuck Norris y su esposa, Gena. (Archivo / AP)
1 / 10 | Familia Chuck Norris condena mensajes difundidos sobre su muerte . Chuck Norris se dio a conocer tras su aparición en la película "The Way of the Dragron" (1972), conocida en Estados Unidos como "Return of the Dragon", donde tuvo un legendario enfrentamiento con el fenecido Bruce Lee. - Captura
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La familia del fallecido actor Chuck Norris se pronunció en contra de información falsa que circula en redes sobre las supuestas versiones de la muerte del actor, quien perdió la vida a los 86 años el pasado 20 de marzo.

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Norris, figura de acción del cine estadounidense y leyenda de las artes marciales, falleció tras estar unos días en el hospital por una emergencia médica; cuando se dio a conocer su muerte, la familia informó que murió acompañado pero no detalló entonces las causas del deceso.

La familia dijo que quería mantener las circunstancias de su fallecimiento en privado, pero que el actor estuvo acompañado por ellos “y en paz”.

A través de un comunicado compartido en las redes de Norris, la familia lamenta que tras la muerte de la estrella estén circulando videos y publicaciones generadas por IA que contienen información falsa y engañosa sobre las circunstancias en las que murió Chuck.

“Somos conscientes de que desde el fallecimiento de Chuck han circulado en línea varios videos y publicaciones generados por IA que contienen información falsa y engañosa sobre las circunstancias de su muerte, su historial de salud y quiénes estuvieron presentes”, se lee.

El comunicado enfatiza que dicha información es completamente falsas, esto incluye reportes fabricados sobre problemas médicos pasados, así como narrativas falsas en torno a las relaciones familiares.

La familia pidió encarecidamente no se comparta esto, y que se crea solo lo que ellos como familia informen.

“Les pedimos amablemente que no crean ni compartan ninguna información a menos que provenga directamente de la familia Norris o de un representante oficial de la familia. Gracias por su comprensión y por seguir manteniendo a nuestra familia en sus pensamientos y oraciones”.

Norris cumplió 86 años una semana antes de morir y marcó la celebración con una publicación en las redes sociales.

“Yo no envejezco. Yo subo de nivel”, señaló en un video en el que se le ve entrenando con un hombre.

“Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven”, agregó.

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Chuck Norris
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