La historia de amor de Chuck Norris y la modelo Gena O’Kelley, quien lo acompañó hasta el final

Chuck Norris y Gena O’Kelley estuvieron juntos durante casi tres décadas.

Gena, actualmente de 62 años, se convirtió en su pareja y en su compañera con quien el actor, de 86, pasó sus últimos días.

A Norris le sobreviven cinco hijos: los actores dobles Mike y Eric, con su difunta exesposa Dianne Holechek; las gemelas Dakota y Danilee, con su esposa Gena Norris; y Dina, fruto de una “aventura de una noche” de principios de la década de 1960 revelada en su autobiografía "Against All Odds" (2004).

Fue en este libro donde Norris contó cómo se enamoró de Gena. La historia entre ambos comenzó en 1997 en Dallas, cuando coincidieron durante una cena. Lo que en principio fue un encuentro casual pronto se convirtió en una conexión significativa.

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Poco después, O’Kelley, quien ya tenía experiencia como modelo, hizo una breve aparición en “Walker, Texas Ranger”, lo que les dio la oportunidad de convivir con mayor frecuencia.

1 / 10 | Chuck Norris: legendaria carrera en el cine y las artes marciales. Chuck Norris se dio a conocer tras su aparición en la película "The Way of the Dragron" (1972), conocida en Estados Unidos como "Return of the Dragon", donde tuvo un legendario enfrentamiento con el fenecido Bruce Lee. - Captura 1 / 10 Chuck Norris: legendaria carrera en el cine y las artes marciales Chuck Norris se dio a conocer tras su aparición en la película "The Way of the Dragron" (1972), conocida en Estados Unidos como "Return of the Dragon", donde tuvo un legendario enfrentamiento con el fenecido Bruce Lee. Captura Compartir

Norris relató que la invitó a salir nuevamente y que, con el paso del tiempo, la amistad evolucionó hacia una relación sentimental.

“Antes de darme cuenta, me estaba enamorando profundamente”, confesó.

La pareja contrajo matrimonio el 28 de noviembre de 1998, dando inicio a una vida en común que se prolongó por casi tres décadas.

Durante esos años construyeron una familia unida; en 2001 nacieron sus mellizos, Dakota Alan y Danilee Kelley. Asimismo, O’Kelley asumió el papel de madrastra de los tres hijos que Norris tuvo previamente: Mike, Dina y Eric.

Gena atravesó una crisis de salud significativa en 2013 tras sufrir complicaciones por una inyección de contraste para una resonancia magnética (intoxicación por gadolinio). Este evento fue el motivo por el cual Chuck Norris decidió retirarse de la actuación para dedicarse por completo a cuidarla y abogar por la concienciación sobre este problema médico.

Cuando cumplieron 26 años de casados, en 2024, el actor le dedicó un amoroso mensaje en el que le hizo una declaración: su amor hacia ella sería para siempre. “¡Feliz 26.º aniversario de bodas a mi hermosa esposa! Siempre llenas mi vida de alegría, amor e innumerables recuerdos maravillosos. Me siento tan agradecido y bendecido de despertar junto a la mujer más increíble con la que Dios me pudo haber bendecido. Cada momento contigo es indescriptiblemente precioso para mí. Te amo, Gena. Por siempre y para siempre", se lee.

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Dakota, hija de Norris, lo despidió en redes con un emotivo mensaje en el que confiesa que fue él el mejor hombre que ha conocido.