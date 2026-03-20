Muere el actor Chuck Norris

El actor y artista marcial Chuck Norris falleció en la mañana de ayer, informó su familia, al destacar que el intérprete murió en paz y rodeado de sus seres queridos y sin entrar en detalles de la causa del deceso.

Tenía 86 años de edad.

En la comunicación, sus allegados resaltaron no solo su legado público como figura del entretenimiento y símbolo de fortaleza, sino también su rol como esposo, padre y abuelo.

Ayer había trascendido que el actor había sido hospitalizado en Hawaii por una emergencia médica no especificada.

Aquí el mensaje compartido por su familia desde su cuenta oficial:

“Con profundo pesar, nuestra familia comparte el fallecimiento repentino de nuestro querido Chuck Norris, ocurrido ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener en privado las circunstancias, sepan que estuvo rodeado de su familia y en paz.

Para el mundo, fue un artista marcial, actor y símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia.

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Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones alrededor del mundo y dejó una huella duradera en tantas vidas.

Aunque nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y apoyo que recibió de sus seguidores en todo el mundo significaron muchísimo para él, y nuestra familia está verdaderamente agradecida por ello. Para él, ustedes no eran solo fanáticos, eran sus amigos.

Sabemos que muchos de ustedes estaban al tanto de su reciente hospitalización, y estamos sinceramente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron.

Mientras atravesamos este duelo, pedimos respetuosamente privacidad para nuestra familia en este momento.

Gracias por amarlo junto a nosotros.

Con amor,

La familia Norris"

Norris es conocido por su trayectoria en el cine de acción y las artes marciales, con títulos emblemáticos como “The Way of the Dragon”, donde compartió pantalla con Bruce Lee, así como por protagonizar la popular serie televisiva “Walker, Texas Ranger”.