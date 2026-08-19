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Exhabitante de “La casa de los famosos” anuncia su compromiso: “Me derritió el corazón”

Reveló que se casará con el empresario Adrián Martínez, su pareja desde hace varios años.

19 de agosto de 2026 - 5:00 PM

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Verónica Montes, Kelvin Noé Rentería, Cristina Eustace, Pablo Montero, Manelyk González y Alicia Machado de "La casa de los famosos". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La actriz Verónica Montes vive uno de los momentos más felices de su vida. La protagonista de producciones como “El señor de los cielos” y “El maleficio” anunció su compromiso matrimonial con el empresario Adrián Martínez, quien la sorprendió recientemente con una propuesta acompañada de un espectacular anillo.

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La noticia fue compartida por la propia actriz en una entrevista exclusiva concedida a la revista Caras México, donde habló sobre la historia de amor que ha construido junto a Martínez, a quien conoce desde hace varios años. Según relató, ambos se conocieron en un restaurante de Ciudad de México, poco después de que ella se estableciera en el país tras vivir en Miami.

Montes destacó que la evolución de su relación se dio de manera natural. Primero fueron amigos y confidentes antes de convertirse en pareja. “Ha conocido muchas versiones de mí: la que llegó llena de sueños, la que tenía miedo, la que estaba empezando desde cero, la que se cayó algunas veces y la que aprendió a levantarse”, expresó la actriz al describir el papel que Martínez ha desempeñado en su vida.

La intérprete también recordó el momento en que formalizaron su noviazgo. Aunque llevaban años de conocerse, aseguró que su ahora prometido quiso hacer las cosas de manera especial. “Él tuvo ese detalle y me dijo: ‘Te conozco desde hace años, pero hoy te estoy escogiendo otra vez’. Y eso me derritió”, confesó.

Por su parte, Martínez resaltó la fortaleza y perseverancia de la exhabitante de “La casa de los famosos” de Telemundo como algunas de las cualidades que lo enamoraron. Mientras, Montes aseguró que encontró en él a una persona noble, protectora y que la ha acompañado tanto en sus éxitos como en los momentos más difíciles.

La artista definió su relación como una historia “real”, lejos de la perfección idealizada. “Después de tantos años ya no estás enamorada solamente de la versión bonita de alguien. Conoces sus manías, sus defectos y sus silencios, pero debajo de todo hay algo fundamental: con él puedo ser absolutamente yo”, afirmó.

Tefi Valenzuela - Modelo y cantante peruana. Primera expulsada de "La casa de los famosos".Anahí Izali - Modelo y actriz mexicana. Segunda expulsada de "La casa de los famosos".Alicia Machado - Actriz, presentadora, productora, empresaria y exreina de belleza venezolana.
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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