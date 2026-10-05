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Vicky Carbonell deja a todos sorprendidos con su nuevo look en el Miss Grand International 2026

La represente puertorriqueña se despojó de su abundante caballera rizada

5 de octubre de 2026 - 12:26 PM

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Vicky Carbonell es la representante de Puerto Rico en Miss Grand International 2026. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La representante de Puerto Rico, Vicky Carbonell, en el Miss Grand International 2026 sigue llamando al atención con fuerza en la etapa final del concurso de belleza que se celebra en Tailandia.

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Esta vez la reina de belleza boricua sorprende con un atrevido cambio de look en su cabello que ha dejado a muchos con la boca abierta, al no lucir su abundante cabellera rizada.

Esta semana dio inicio una de las etapas más decisivas de la competencia internacional, el pasado 4 de octubre fue la entrevista privada con el jurado y a días de la preliminar, la participante de “Objetivo Fama” 2025 apareció en la concentración con el cabello corto despojándose de sus hermosos rizos.

En su cuenta de Instagram, Carbonell publicó las fotos con su cabello corto junto a un mensaje en el que habla de la transformación y la versión que hoy abraza como mujer y candidata del concurso internacional.

“Hay magia en el proceso de convertirte en quien estás destinada a ser y poder abrazar cada versión de ti misma. Dulzura. Fuego. Elegancia. Valentía. Cada transformación revela otra faceta de la mujer que soy, unida por un mismo propósito”, describió la joven en la publicación.

“Una reina destinada a Miss Grand International lleva consigo una presencia que impone, una voz que conmueve corazones y la disciplina necesaria para convertir un sueño en un legado. Con la competencia preliminar a solo unos días, cada momento de preparación se convierte en poder, cada transformación en confianza y cada paso lleva consigo el sueño de una corona. Mírame convertirme en todo aquello que vine a ser”, añadió Carbonell a días de la competencia preliminar pautada para el próximo 7 de octubre de 2026.

La gran gala final será el 10 de octubre de 2026. Los ensayos generales son el 5 y 6 de octubre.

Carbonell es una joven cantante que este año entrada a los concursos de belleza sin tener ninguna experiencia previa en estas plataformas. Cuando decidió hacerlo en el pasado Miss Universe Puerto Rico, como candidata de Toa Baja reveló a este medio en que lo hacía con el deseo de aprender y aprovechar todo. Comentó en las primeras entrevistas con El Nuevo Día, siendo candidata a concurso local, que “nunca había modelado hasta ahora y la experiencia ha sido maravillosa”.

Ahora va en busca de una nueva corona para Puerto Rico en el concurso fundado por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

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Así se destacó la cantante Vicky Carbonell durante la entrevista con el jurado del certamen.

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Miss Grand InternationalObjetivo Fama
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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