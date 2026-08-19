Puerto Rico puede ayudar a Suil Anyelina Pagán a avanzar en Miss Mundo 2026
La boricua avanzó al “Top 40″ tras superar el Sport Challenge y ahora apuesta al voto del público para continuar en la competencia
19 de agosto de 2026 - 5:29 PM
19 de agosto de 2026 - 5:29 PM
Miss Mundo Puerto Rico 2026, Suil Anyelina Pagán, ya entró al “Top 40” de Miss Mundo 2026 tras superar el reto deportivo (Sport Challenge) y ahora necesita el voto del público a través del People’s Choice Award para asegurar un pase automático a las fases finales de la competencia de belleza, que se lleva a cabo en la ciudad de Hai Phong, Vietnam.
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El camino hacia la corona de Miss Mundo comenzará con las 40 finalistas y se irá reduciendo progresivamente a 20, 12 y 6 concursantes, antes de que se corone a la nueva Miss Mundo 2026.
Las concursantes se dividen en cuatro regiones continentales: África, América y el Caribe, Asia y Oceanía, y Europa. Cada región contará con 10 concursantes entre las 40 mejores.
Estos puestos entre las finalistas se pueden conseguir a través de las distintas pruebas del certamen, que dieron comienzo con las actividades oficiales el pasado 9 de agosto de 2026.
Según detalla la página web del certamen, la votación del People’s Choice Award continuará para seleccionar a dos candidatas que pasarán directamente a la ronda de las 12 finalistas y, finalmente, a una candidata que avanzará a la ronda de las 6 finalistas.
La votación se cerrará durante la final de Miss Mundo 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre.
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