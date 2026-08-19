Puerto Rico puede ayudar a Suil Anyelina Pagán a avanzar en Miss Mundo 2026

Para lograrlo, la organización nacional compartió un paso a paso sobre cómo emitir el voto:

- Descarga la aplicación 1Zone en tu teléfono Android o iPhone, o accede a través de la página web MissWorld.1voting.com.

- Crea tu cuenta gratis.

- Accede a Miss World 2026.

- Selecciona la región de América y el Caribe.

- Busca la fotografía de Miss Mundo Puerto Rico, Suil Anyelina Pagán, y emite tu voto.

Importante: Tendrás la oportunidad de emitir un voto gratuito todos los días. De igual manera, existe la opción de comprar votos.

El camino hacia la corona de Miss Mundo comenzará con las 40 finalistas y se irá reduciendo progresivamente a 20, 12 y 6 concursantes, antes de que se corone a la nueva Miss Mundo 2026.

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Las concursantes se dividen en cuatro regiones continentales: África, América y el Caribe, Asia y Oceanía, y Europa. Cada región contará con 10 concursantes entre las 40 mejores.

Estos puestos entre las finalistas se pueden conseguir a través de las distintas pruebas del certamen, que dieron comienzo con las actividades oficiales el pasado 9 de agosto de 2026.

Según detalla la página web del certamen, la votación del People’s Choice Award continuará para seleccionar a dos candidatas que pasarán directamente a la ronda de las 12 finalistas y, finalmente, a una candidata que avanzará a la ronda de las 6 finalistas.

La votación se cerrará durante la final de Miss Mundo 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre.