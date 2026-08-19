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Miss Mundo de Puerto Rico 2026 gana la competencia deportiva en el certamen internacional

Suil Anyelina Pagán lideró el Sport Challenge de Miss Mundo y aseguró su espacio en el “Top 40″

19 de agosto de 2026 - 8:45 AM

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Suil Anyelina Pagán es la actual Miss Mundo Puerto Rico 2026. (Pablo Martínez Rodríguez)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Miss Mundo de Puerto Rico Suil Anyelina Pagán ganó el primer lugar de la mini competencia deportiva que realiza el concurso Miss Mundo en en la ciudad de Hai Phòng, Vietnam.

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Luego de completar todo los retos del Sport Challenge la boricua fue proclamada como la gran ganadora. Con su victoria Pagán entró oficialmente al “Top 40″ del certamen. También, esta victoria la convierte en la primera clasificada de esta edición 2026.

La reina puertorriqueña lideró cómodamente el primer desafío de la carrera pedestre, al cruzar la meta de 1.25 km de carrera. También completó el reto acuático que incluye natación y kayak.

“Me siento espectacular y más que contenta con todo el mundo. Gracias por tenerme aquí y gracias a la organización”, dijo al reina boricua en español tras ser declarada ganadora.

Durante la victoria del primer desafío, Pagán aseguró sentirse emocionada, llena de gratitud y orgullo por completar el primer reto deportivo.

“Siempre he sido corredora. Estoy muy emocionada. Es hermoso poder darlo todo... y lo más importante es que las chicas hayan comenzado y terminado el reto”, aseguró la reina boricua al llegar a la meta.

El segundo lugar del reto deportivo fue para Irlanda del Norte y el tercero para Australia.

De igual forma dedicó su victoria a Puerto Rico, país que representa durante toda la concentración hasta la noche final el 5 de septiembre de 2026. El certamen tiene lugar en Vietnam, con actividades oficiales comenzaron el pasado 9 de agosto de 2026.

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Miss MundoMiss Mundo de Puerto RicoSuil Anyelina Pagán
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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