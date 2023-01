La reconocida vestuarista Gloria Sáez, quien por más de 30 años fue profesora de diseño de vestuario teatral en la Universidad de Puerto Rico, falleció en la noche del sábado a los 91 años, según lo confirmó el productor Florentino Rodríguez, fundador de la compañía de teatro profesional Producciones Aragua.

“Su hija Carolina me lo confirmó esta mañana”, dijo Rodríguez en una breve entrevista telefónica, en la que destacó la calidad humana y profesionalidad de la vestuarista. “Ella estuvo dos días malita en el hospital y falleció anoche”, agregó el productor, quien la describió como un “ser humano muy talentoso y humano”.

Según publicó el diario Primera Hora, su hija informó que previamente había sufrido un infarto, razón por la que fue hospitalizada y a partir de esa recaída de salud, contrajo una pulmonía. El cuerpo será cremado y más adelante habrá un servicio en el Centro Budista en Santurce, agregó el medio.

PUBLICIDAD

“Para mí, Gloria fue más que una diseñadora de vestuario teatral. También fue una gran maestra. De hecho, fue profesora por más de 30 años en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Gloria diseñó para teatro, cine y televisión. Gloria Sáez en este país tiene el sello de excelencia. Y como ser humano, no había persona más cariñosa y comprensiva en su trato. No fui estudiante de ella, pero la conocí en 1993 cuando ella me hizo mi primer diseño de vestuario para la obra “Edipo rey” y nos ganamos como diez premios. Desde ese momento, hasta el día de hoy ella fue mi diseñadora de vestuario en todas mis producciones”, describió Rodríguez, quien se mostró muy compungido ante la pérdida.

“El vestuario de las obras de teatro más importantes en los festivales de teatro de Puerto Rico eran diseño de Gloria Sáez”, agrega el productor. Según se ha publicado, durante su carrera como profesora, Sáez se distinguió por su misión de desarrollar una pedagogía teatral que incorporara dos de sus pasiones, el teatro y la literatura. De la misma forma, diseñó para casi todas las producciones de la UPR, así como para producciones comerciales.

A través de una publicación en la red social de Facebook, el Colegio de Actores también resaltó la vida de esta artista del vestuario, nacida en España, criada en Bélgica y más adelante adoptada por Puerto Rico, donde formó su familia.

Con dolor por la pérdida y el privilegio de haber compartido su inmenso talento en nuestros escenarios, nos... Posted by Col de Actores on Sunday, January 29, 2023

“Con dolor por la pérdida y el privilegio de haber compartido su inmenso talento en nuestros escenarios, nos solidarizamos con la familia y amigos de la diseñadora de vestuario Gloria Sáez. Su existencia vio la luz en España, y en los terribles tiempos de la Guerra Civil, fue separada de su familia. Pasó su niñez en Bélgica y regresó a España cuando fue encontrada por un familiar. En Puerto Rico se estableció, se casó, hizo una carrera gloriosa como su nombre y tuvo una hija amorosa, bellísima, Carolina. Un abrazo solidario y agradecido. ¡Aplausos infinitos para Gloria Sáez!”.

PUBLICIDAD

El actor Joaquín Jarque también expresó su tristeza en la red social de Facebook sobre Gloria Sáez, a quien describió “mi profesora y amiga”.

Gloria Saez es (si, es, esto es solo una mudanza dimensional) de los mejores y mas nobles seres humanos que haya... Posted by Joaquin Jarque on Sunday, January 29, 2023

“Gloria Saez es (si, es, esto es solo una mudanza dimensional) de los mejores y más nobles seres humanos que haya conocido y conoceré en mi vida. Me cautivó desde el primer día en que la conocí. La amé inmediatamente. Fue mi profesora y amiga. Aprendí mucho de ella, me divertí mucho con ella. El Teatro Puertorriqueño se engrandeció al contar con una profesional de tannnto talento, intelecto, conocimiento, belleza total, diseñó tannnto!!!!. Una vida completa dedicada a nuestra industria. Puerto Rico fue afortunado que un ser tan maravilloso haya decidido hacer de esta isla su patria! Estoy triste, se nos están yendo nuestros maestros y mentores. Requiem absoluto por mi amiga maestra, maestra amiga Gloria Saez. Se fue repleta de amor y nos dejó parte de ese hermoso amor que siempre la caracterizó. ¡Hoy doy gracias totales! ¡Que fortuna la nuestra! ¡Gracias gracias!”.

Mientras, la directora musical, actriz, cantante y compositora de diversas producciones musicales, Aidita Encarnación, también se expresó en las redes sociales: “El teatro puertorriqueño pierde a otra de sus más importantes figuras, La PROFESORA GLORIA SÁEZ. Diseñadora de vestuario, maestra de los más grandes diseñadores y diseñadoras de vestuario en el teatro de hoy día. Diseñadora de vestuario de grandes filmes como La guagua aérea, La gran fiesta, Lo que le pasó a Santiago y muchos más. Maestra, gracias por ese legado tan maravilloso y gracias por haber elegido nuestra tierra... ¡Descansa!”.

PUBLICIDAD

El teatro puertorriqueño pierde a otra de sus más importantes figuras, La PROFESORA GLORIA SÁEZ. Diseñadora de... Posted by Aidita Encarnación on Sunday, January 29, 2023

Se espera que más adelante se ofrezcan más detalles sobre las exequias.