Finca de Dorado es transformada en el Calabazas PR Fest

En medio del calor caribeño, Jamie Ortiz encontró la manera de traer el encanto del otoño a Puerto Rico con el Calabazas PR Fest, celebrado en la Finca Pastoreo en Dorado.

“Siempre he sido fanática de la temporada de otoño. Yo comencé vendiendo las calabazas primero, pero veía como que la gente tenía mucho entusiasmo y se sorprendía mucho al verlas; no se veían mucho aquí en Puerto Rico para uso decorativo. Entonces, con esa emoción, decidí hacer el festival y crear esa experiencia para que las familias puertorriqueñas no tuvieran que viajar para poder experimentarlo”, expresó a El Nuevo Día su creadora, sobre el evento que celebra este año su segunda edición.

Este colorido espacio, donde reinan las tonalidades naranja, amarilla, rojo y verde, se ha convertido en un lugar para que las familias boricuas creen memorias juntas e inolvidables en un ambiente de festejo otoñal auténtico. Cada rincón del festival despierta la creatividad, incluso para las fotografías de Instagram y Facebook de quienes lo visitan.

“Las personas vienen con sus outfits listos, maquillados, con trípodes y hasta cámaras profesionales, y están puestos para las fotos”.

Actividades

Exhibición de más de 50 variedades de calabazas

Torre de heno para trepar

Casa ornamental de calabazas

Taller de pintar calabazas

Venta de mantecado hecho en casa pumpkin spice servido en una calabaza

servido en una calabaza Animales de granja

“Tenemos en la finca lo que son animalitos pequeños de granja, como conejitos, gallinas, tortugas, ponis, y este tipo de animales para que los niños pueden interactuar con ellos”, destacó.

Desde que llegas al lugar, hay una gran variedad de actividades para el disfrute de todos los visitantes, que —según indicó Ortiz— puede tomar hasta dos horas recorrer y disfrutar de principio a fin.

¿Cuál de las atracciones es la favorita de las familias?, preguntamos.

“Te diría que la casa es como una de las principales atracciones, y sobre todo el taller de la pintura, porque, aunque va dirigido quizás a niños, es algo para todas las edades. Comparten en familia, pueden expresar su creatividad y es un momentito donde, pues, todos se reúnen ahí mismo en la mesa. Aparte de que llevarse ese recuerdo de cuando lo pintaron, creando memorias juntos”.

¿Cuál fue la visión con este proyecto en Puerto Rico?

“Que tengan la experiencia aquí en Puerto Rico, que a pesar de que nosotros no tenemos los cambios de estaciones. Quizás las familias que no puedan viajar disfruten de las más de 50 variedades de calabazas, todas son 100% naturales, y tomen sus fotos para las redes sociales”.

¿Qué debes saber antes de visitar el Calabazas PR Fest?

El festival abre sus puertas todos los viernes, sábados y domingos de octubre, hasta su cierre el 3 de noviembre.

Se recomienda comprar los boletos a través de la página web www.calabazasprfest.com, aunque también están disponibles de manera presencial. Los niños menores de tres años entran gratis.

Con su ambiente otoñal y detalles artesanales, el Calabazas PR Fest se ha convertido en una cita imperdible para quienes buscan vivir la magia del otoño sin salir de la Isla del Encanto.

