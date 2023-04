El acceso al aprendizaje de la música puertorriqueña, en todas sus manifestaciones, fue el motor que impulsó al maestro Virgilio Cruz Santiago, a crear un espacio a donde pudiera impartir clases gratuitas a la ciudadanía, sin importar el factor generacional.

Así nació el Taller de Trova y Música Folklórica de Juana Díaz, un proyecto comunitario dirigido a la enseñanza de instrumentos musicales, poesía, declamación, canto, baile y, recientemente, artes plásticas, incluyendo dibujo, pintura y escultura.

Allí, el educador se ha esmerado en compartir sus conocimientos, con la ayuda de otros maestros que se han sumado a través del tiempo. Todos, con el interés de enriquecer la cultura borincana y desarrollar los talentos de grandes y chicos.

“Ahora mismo, doy lo que he recibido. Las cosas que recibimos tenemos que darlas. Es la mejor manera de vivir”, esbozó Cruz Santiago, de 74 años.

“Desde pequeño quise ser maestro y, precisamente, fui a la Universidad de Puerto Rico, me gradué de maestro en educación secundaria y elemental. Fui maestro por breve periodo de tiempo, pero no me gustó cómo funcionaba el sistema, no estaba contento con eso y trabajé muy poco”, recordó el juanadino, oriundo del barrio Guayabal.

“Como tenía y, tengo un maestro por dentro, tenía que buscar la manera de seguir siendo maestro. Ya tocaba guitarra, después estudié música con los hermanos Suárez de la Iglesia de los Mitas. Luego estudié en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y, después hice un estudio de voces con un maestro de la Orquesta Sinfónica. Estudié, me preparé, pero siempre mi apartamento estaba lleno de estudiantes que yo quería compartir mis conocimientos con ellos”, relató.

Antes de emigrar a los Estados Unidos, Cruz Santiago fundó una escuelita comunitaria en el sector Cuevas en la cual tenía alumnos de “cuatro, guitarra y enseñar un poco de trova”.

“Luego, cuando me mudo a los Estados Unidos, fundé formalmente una escuela que funcionó por casi 10 años. Recibí ayuda de la Comisión de las Artes en Connecticut, es como decir el Instituto de Cultura, aquí. Conocí mucha gente que le impresionaba el proyecto. Formamos músicos, trovadores e hicimos muchas presentaciones”, contó.

“Cuando regreso (a Juana Díaz), quise hacerlo porque soy maestro para toda la vida. Gracias a Dios, la música ha sido vía, el instrumento para ser maestro y lo que hago para ganarme la vida; me gusta hacerlo. Pero lo que me da una felicidad inmensa es esto, ser maestro”, insistió sobre el proyecto implementado en 2011.

Desde entonces, el Taller de Trova y Música Folklórica ha sido ejemplo de una labor voluntaria sin precedentes ya que, antes de la pandemia del COVID-19 y los terremotos del suroeste, la matrícula semestral llegaba a unos 200 estudiantes.

“Ofrecemos clases de guitarra, desde el nivel cero hasta un nivel aceptable que, (el estudiante) pueda acompañar en todos los cantos. También se ofrecen talleres de cuatro y, tenemos estudiantes que enseñamos a tocar y perfeccionarse en el instrumento. También se ofrece declamación a través del Colectivo Jacaguax”, detalló.

Cabe destacar que, hace menos de dos años, el Gobierno Municipal de Juana Díaz les cedió la escuela Enrique “Quique” Meleto en el barrio Pastillito Prieto pues, el proyecto requería de mayor espacio.

Eso les ha permitido ampliar su oferta de capacitación artística, libre de costo; permitiendo la llegada de otros renglones, tales como pintura y escultura en mármol, entre otros.

“El objetivo del taller es fomentar la pasión que debemos sentir los puertorriqueños de nuestro arte folclórico en todas sus manifestaciones. Hemos hecho muchos músicos, poetas, cantantes, declamadores y ahora estamos haciendo escultores”, señaló.

“Esto del mármol, es un proyecto especial. No lo hay en Puerto Rico; una escuela para enseñar escultores y nosotros la hemos creado. Reconocemos nuestras limitaciones, pero una persona que me orientó mucho es la escultora Gladys Nieves en Guayama”, agregó.

Uno de los alumnos es Pedro Pascual Quiñones Santiago, un flautista profesional que tocó con la Banda Municipal de Ponce durante dos décadas. Tiene 77 años y, se ha convertido en un estrecho colaborador.

“Aquí soy estudiante de cuatro, de guitarra y de trova. Pero además de esto, yo colaboro aquí porque he visto la pasión que él tiene por desarrollar este taller y que siga hacia adelante. Eso me motivó”, confesó.

“La experiencia ha sido venerable porque para el músico, el horizonte musical se amplía. Es casi infinito. La música es algo que llena corazones, uno nunca termina de conocer realmente lo que es la música. Cada vez que uno se envuelve con un instrumento o, se involucra en distintos ritmos, es como un nuevo amanecer”, reveló.

Actualmente, el Taller cuenta con sobre 40 estudiantes, pero mantiene su matrícula abierta. Para detalles puede llamar al: 787-298-4876 o el 787-630-7356.