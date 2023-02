El rojo siempre evoca pasión y con más de una docena de excelentes artistas plásticos contemporáneos, la Galería Petrus celebrará una actividad especial honrando el mes de la Amor y la Amistad, llamada “Red is the Color II”, a celebrarse el jueves 9 de febrero de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., en su local ubicado en la calle Hoare, esquina Las Palmas, en Miramar.

Por más de 20 años, la Galería Petrus ha honrado al más puro y más abarcador de todos los sentimientos humanos, el Amor, con una actividad especial en la que presenta lo mejor de su amplia cartera de artistas puertorriqueños, los cuales trabajan en diferentes medios y formatos, y representan lo más excelso del arte contemporáneo local. En esta ocasión, se presentarán piezas de: Abey Charrón; Beatriz Echevarría; Bobby Cruz; Carlos Dávila Rinaldi; Gustavo Fuentes; Iván Alejandro Báez; Jaime Suárez; Karlo Ibarra; Lorna Otero; Manoela Madera; Myritza Castillo; Naimar Ramírez; Orlando Meléndez; Spear Torres; Tania Monclova y Tonita Hambleton.

Estos artistas presentarán piezas alusivas al Día de los Enamorados, la Amistad o el color rojo, en un despliegue de talento y creatividad, que se traduce en obras de diversos formato y medios.

Entre las piezas a presentarse como parte de “Red is the Color II”, sobresalen las nuevas piezas del reconocido artista plástico y arquitecto Jaime Suárez, autor del reconocido “Tótem Telúrico”, ubicado en la Plaza del Quinto Centenario. Convocado por Galería Petrus para participar de esta exhibición especial, Suárez confiesa que para él “las muestras con un tema en específico siempre son un estímulo para crear nuevas obras o seguir explorando en áreas que ya estás trabajando. He participado de otras exhibiciones dedicada al Amor convocadas por Galería Petrus a través de los años y en realidad siempre provocan nuevas discusiones y experiencia.”

Esta vez, explorando con mucho más color que lo que normalmente caracteriza su trabajo, Suárez presentará varias obras en papel arrugado, inspiradas en la Luna Roja, así como un collage de papel, que el mismo pinta y fragmenta para construir la obra. Piezas únicas, que estarán en exhibición como parte de la muestra, una oportunidad especial para adquirir una obra de Suárez donde el rojo será el color predominante.

Obra de Iván Alejandro Báez que forma parte de la nueva muestra de Galería Petrus, “Red is the Color II”. (Suministrada)

Por otra parte, la artista Myritza Castillo, quien cuenta con una maestría en fotografía y videoartes de la Universidad Complutense de Madrid, presentará la pieza “Territorial Landscapes Monuments” de la serie Monumento, en la cual presenta las relaciones entre la arquitectura, el paisaje urbano-rural y las personas [cuerpos] humanidad. Según Castillo, los espacios son políticos y forman parte de una era post[1]militar, en donde éste se entrelaza con los cambios de la sociedad actual. “Esta nueva serie fotográfica explora la relación entre el sujeto [personas] y espacios urbanos a través de espejos. Los espejos ofrecen una dimensionalidad extra espacial en la escena que trae una especie de ente político-obsceno o fuera de escena los cuales se registran y marcan puntos importantes.”

En fin, el espectador contará ante sus ojos con una gama amplia de obras, las cuales al igual que el amor, se expresa de diferentes maneras. “En Galería Petrus estamos comprometidos con exponer a nuestro público a lo mejor del arte local, sus vertientes y manifestaciones y “Red is the Color II” es el mejor ejemplo de ello”, dijo Sylvia Villafañe. La Galería Petrus está localizada en el 726 de la calle Hoare, esquina Las Palmas, en Miramar. Para detalles puede comunicarse al 787-318-8993 o por correo electrónico a info@petrusgallery.com. También en Instagram y Facebook; galeriapetrus.