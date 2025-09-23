ICP abre convocatoria a los Premios Nacionales de Literatura 2025

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y su Editorial anunciaron la apertura de la convocatoria para los Premios Nacionales de Literatura 2025.

La invitación está dirigida a la comunidad literaria para someter manuscritos inéditos en las categorías de poesía, cuento, novela y literatura infantil. Además, se recibirán propuestas de ensayo de crítica literaria, que serán evaluadas para el prestigioso Premio Concha Meléndez.

“Los Premios Nacionales de Literatura son una herramienta fundamental para promover la creación y dar visibilidad a las nuevas voces de nuestras letras. Con esta convocatoria reafirmamos el compromiso del ICP de apoyar a nuestros escritores y de continuar fortaleciendo la literatura puertorriqueña”, expresó, la directora ejecutiva del ICP, Melissa Santana.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 16 de enero de 2026. Las obras ganadoras en cada categoría recibirán un premio de $1,500 y serán publicadas en la Colección de Premios de Literatura bajo el sello de la Editorial del ICP.

Por su parte, la directora del Editoriao ICP, Ámbar Suárez, destacó que “más que premios, esta convocatoria representa una oportunidad concreta para que las voces nuevas encuentren su lugar, para que la crítica literaria se valore y para que nuestro patrimonio cultural siga creciendo gracias al trabajo de quienes escriben en Puerto Rico.”

Por cada obra que se desee someter, se debe enviar un correo electrónico, incluyendo una hoja de inscripción debidamente completada y el manuscrito digital identificado con su título.

Las bases del certamen y la hoja de inscripción están disponibles en: https://www.icp.pr.gov/convocatorias/

Desde su creación, los Premios Nacionales de Literatura se han consolidado como el reconocimiento más importante a la producción literaria inédita en Puerto Rico. A través de este certamen, el ICP promueve la excelencia en las letras puertorriqueñas y brinda una plataforma de publicación para nuevas voces y trayectorias consolidadas en la literatura puertorriqueña.