Durante 22 años, la arquitecta puertorriqueña Astrid Díaz ha mantenido un compromiso inquebrantable con sus compatriotas a través del evento “Tu casa segura”. Este 2023, sin embargo, la iniciativa, cuyo objetivo principal es educar para salvar vidas y propiedades ante amenazas naturales, será especial para la también creadora de contenido.

En su proyecto de vida, que todos los años comienza el 1 de junio, son muchas las manos que trabajan junto a la profesional de la industria de la construcción. En esta edición, en la lista de colaboradores, se destaca el nombre de Irene Astrid Bermúdez Díaz, hija de la arquitecta.

Bermúdez Díaz, quien próximamente completará su doctorado en medicina, formará parte de la campaña que también abarcará temas ecosustentables con el cambio climático. Diseño & Construcción conversó con la joven de 29 años para conocer un poco más de la faceta maternal de Díaz.

“Mi mamá es la persona más dulce, más apasionada y más cariñosa. También es la mujer más fuerte y el mejor ejemplo que tengo en la vida. De verdad que es un honor tenerla a ella como madre y contar con su ejemplo a diario. Ella me ha enseñado que hay que tener un corazón bien grande, que hay que tener mucha paciencia y muchas ganas de querer ayudar y de querer educar. Así como ustedes la ven, así es en la casa”, contó la unigénita.

Aunque decidió enfocar su futuro en el campo de la medicina, Bermúdez Díaz admira la profesión que desempeña el ser que la trajo al mundo. Lo anterior se ve reflejado en sus destrezas para dibujar y en su deseo de servir al prójimo.

“Tiene mucho talento para la arquitectura. Pensé que se inclinaría por esa profesión. De pequeña dibujaba los planos de su casa, cómo quería que yo se la construyera y diseñara, pero siempre para las Navidades me pedía todo lo relacionado con medicina, tenía en su cuarto libros de anatomía. Lo cierto es que ambas profesiones están relacionadas en términos del servicio a la sociedad y al bienestar del ser humano. Así que para mí ha sido una bendición tener a Irene Astrid, a Irenita”, comentó quien se distingue por su capacete amarillo.

La estudiante de medicina también comentó que la arquitectura le “gusta mucho”. Cuando viaja, específicamente, disfruta conocer y aprender sobre la edificación de espacios emblemáticos.

Para Bermúdez Díaz, “la casa es tu familia, no importa si estás en una estructura o no. En esa línea, mami siempre me ha brindado seguridad y protección”, estableció.

Sobre cómo se siente de formar parte de “Tu casa segura 2023″, “Irenita” comenzó con la importancia que encierra el evento en el núcleo familiar. Luego, agregó, cómo a través de los años ha podido confirmar lo relevante y necesario que es que su mamá continúe con la gesta.

“De niñita me encantaba acompañar a mi mamá a ‘Huracanes y casa segura’, ese es el gran evento en el cual todos en la familia, hasta mis abuelitos, participábamos ayudando de diferentes formas: repartíamos publicaciones, oíamos conferencias, atendíamos al público. Así aprendí de mi mamá el servicio al pueblo. Ahora, de adulta, me integro como doctora en medicina y recibo su compromiso de vida en ayudar a Puerto Rico como una herencia, con gran orgullo y responsabilidad. Me encanta el lindo compartir con el pueblo que se da en la feria y en las actividades, en especial disfrutaba mucho las publicaciones para niños, ‘Casita segura’. De adolescente, trabajé como ujier durante los días de la campaña en Plaza Las Américas y entendí la importancia de su mensaje de establecer una ‘cultura de emergencias’”, dijo.

Astrid, mientras tanto, manifestó con orgullo que su hija es su “mejor diseño”. El hecho de que Bermúdez Díaz se integre a su compromiso con la isla, la hace sentir honrada y feliz.

“Imagínate mi orgullo y alegría. Ella recibe este compromiso como joven y trae a la campaña el aspecto de la salud y bienestar familiar. Irene Astrid creció en esta campaña. Desde chiquita estaba conmigo todo el tiempo en Plaza Las Américas y en las diferentes actividades que hacíamos. Cuando adolescente, trabajó ayudándome. Ella ha vivido desde pequeña este compromiso social. Qué bonito que Dios me dio la oportunidad de llegar a esta etapa y verla como joven mujer profesional que se gradúa de su carrera”, apuntó.

Ambas profesionales esperan al público en el evento anual que tendrá lugar del 2 al 6 de agosto en el Atrio Central de Plaza Las Américas. (Johnny De Los Santos)

Todos los padres tienen un consejo que les repiten a sus hijos hasta el cansancio. En la residencia Díaz, la consigna es que cada una se sepa segura y de valor.

“Ella ha visto también el ejemplo de mi familia, de su mamá, de su abuela como mujeres trabajadoras. El servicio a Puerto Rico y a la sociedad es primordial. El ser justo, con grandes valores, eso es lo más importante”, exteriorizó.

La arquitecta se mostró agradecida con Dios de poder dejarle a su hija una herencia inmaterial. Díaz hizo referencia a la educación, los buenos valores y el amor.

El próximo 1 de junio iniciará “Tu casa segura” con una actividad de concienciación a través de vídeos explicativos de preparación junto a la presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, Margarita Frontera Muñoz.

El evento cumbre será del 3 al 6 de agosto, en el Atrio Central de Plaza Las Américas, en Hato Rey, donde ubicarán un pabellón interactivo denominado “La casa ecosegura”, que el año pasado fue interpretado por el Colectivo de Arte Urbano del Municipio de San Juan con “Resiliencia”. En esta ocasión, a 360 grados abierta con cámaras para que la gente se lleve el mensaje.