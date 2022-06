Cuando baje el telón del musical teatral “Cabaret”, el actor Israel Lugo asegura que ya no será el mismo de antes. Interpretar el papel de “Emcee”, requiere de emplear en conjunto muchas de las herramientas que ha ido alcanzando a lo largo de su carrera, que implican algo más que cantar y bailar, sino de realizar una interpretación única.

Tratándose de un personaje icónico en el género de los musicales y de haber sido interpretado durante el transcurso de los años por incontables actores, de alguna manera “Emcee” ya lo había dejado cautivo tras ver la película y las diversas puestas en escena de esta obra, incluyendo Broadway, por lo que luego de lograr esta oportunidad que aguardaba, Lugo procurará dejar su huella.

Se prepara arduamente para esta pieza que sube a escena el 17, 18 y 19 de junio en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, bajo la dirección de Axel Cintrón, y que será protagonizada por la actriz Sara Jarque, en el personaje de “Sally Bowles”. Desde hacer ejercicios hasta correr bicicleta, ha sido parte del proceso para poder representar a su personaje que, según explica, requiere de preparación física y resistencia, no solo porque canta y baila, sino porque debe representar la decadencia propia de la época y lugar que representa.

PUBLICIDAD

“Es una figura que representa ese bajo mundo de Berlín de los 1930, donde había una decadencia a nivel social y cultural, en término también de lo que representa ese cabaret, que hoy día aún no es bien visto, por la apertura hacia todo, todo el mundo estaba con todo el mundo, pero sobre todo la parte decadente. Ahí pues hay que bajar de peso y estar a tono con lo que físicamente representa esa persona”, manifestó el actor acerca del personaje que describe como “el alma del cabaret”, pues es quien narra la historia.

Asimismo, en cuanto a su voz, junto al coach de actuación Pedro José, se ha ido buscando la manera específica de cómo proyectar la voz del personaje, ese timbre de voz que vaya a tono con lo que es la oscuridad y la decadencia de “Emcee” junto a los arreglos musicales. A esto se le suma el baile, a cargo de Carlos Hernández, y luego la enorme tarea de hacer esa creación final en la que cada quién puso su sello.

“El reto realmente ha sido juntarlo todo. Juntar y poder unir esa visión que yo tengo de actor, de cómo voy a proyectar el personaje, con la visión del director y la dirección musical general a cargo de Aidita Encarnación. Lo más difícil es unir todo eso, el vestuario, que todo eso engrane y que haga sentido, que entre como en una sintonía todo el mundo y todo sincronice. Si se logra, pues ahí es donde el público recibe esa creación, como trabajo en conjunto. Yo tenía muchas herramientas que puse en práctica ahora, por eso es que me atraía mucho ese personaje, porque requiere el uso de todas ellas para poder lograrlo para que sea efectivoese personaje. Es un clásico y se va a seguir haciendo a través de los años, por lo que hay que trabajar en cómo uno deja esa huella”, explicó el actor y músico, quien ha tenido experiencia en baile, pantomima y payaso, entre otras cosas.

PUBLICIDAD

Cuando Lugo se entera que nuevamente “Cabaret” se presentaría, luego de una década, volvió a mostrarse interesado y quiso audicionar. Fue una preparación a la prisa, pero con todo, y aunque ya venía coqueteando con ese personaje que anhelaba interpretar, confiesa que el mismo día de la audición lo dudó y por poco no iba. No obstante llegó a hacerla y lo logró.

A casi dos semanas de que suba a escena, trae a la atención el hecho de que bajo el nazismo de Alemania, los homosexuales eran perseguidos y les ponían un triángulo rosa para identificarlos en el uniforme, que al final de la obra su personaje lo muestra con el uniforme del campo de concentración.

“De por sí Emcee tiene una fuerza no solo por ser quien lleva al espectador por las emociones, sino también por el aspecto social, a lo que estamos viviendo. Definitivamente es un personaje importante porque trae un momento en la historia donde los homosexuales fueron perseguidos, inclusive asesinados. Era una cuestión sistemática de los nazis. En ese sentido siendo relevante porque defendemos los derechos de los homosexuales. Ese personaje representa ese momento en la historia que no se puede volver a repetir”, indicó Lugo, quien también compartirá el escenario con los actores y actrices René Monclova (Herr Schultz), Miguel Diffoot (Ernst Ludwig), Jorge Castro (Clifford Bradshaw), Alfonsina Molinari (Fraulein Kost), Israel Lugo (The Emcee) y Johanna Rosaly (Frauleins Schneider).