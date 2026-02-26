Jimmy Navarro apuesta a la risa en medio de un divorcio

El actor Jimmy Navarro aclara de inmediato que nunca se ha divorciado, porque no ha contraído matrimonio.

Sin embargo, reconoce por experiencias que hay relaciones que caducan y otras son para toda la vida porque ambas personas deciden todos los días trabajar para que esa unión sea hasta envejecer.

“Quizás no soy la mejor persona para hablar de un divorcio porque nunca he pasado por el, porque nunca me he casado. Eso sí he tenido mis relaciones. Tengo amistades que duran toda la vida y llevan su matrimonio a la perfección, que igual tendrán sus altas y bajas, pero siguen casados por décadas y cuando hablas con ellos escucho que lo que funciona es la comunicación y la paciencia”, señaló el actor.

Del divorcio, las amistades y el matrimonio se hablará en la comedia teatral “¡Aquí nadie se divorcia!”, una propuesta divertida que reunirá en escena a Suzette Bacó, Jorge Castro, Lizmarie Quintana y a Navarro.

Los actores darán vida a dos matrimonios unidos por una amistad, marcada por confidencias y promesas. La comedia subirá a partir del 27 de febrero en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

“Es una excelente comedia sobre la relación de amistad que existe entre estas dos parejas que han crecido dentro de esos matrimonios. Han criado juntos a sus hijos y siempre están juntos hasta que de repente, una de las dos parejas decide divorciarse”, sostuvo el actor.

La comedia es inspirada en la pieza, “Dinner with Friends” del dramaturgo Donald Margulies, ganadora del prestigioso Premio Pulitzer en el año 2000.

“Es una comedia interesante porque el público se va a reír muchísimo. De eso, estoy convencido, pero no va a quedar ahí, porque a la que uno salga del teatro se va a quedar cuestionándose cosas. Revaluando cosas del matrimonio, de lo que es la amistad y de tu propia relación sentimental. Es una pieza que todo el mundo se va a identificar y lo mejor es que está tan bien escrita y contada”, explicó.

En la comedia, la trama cambia cuando una de las parejas anuncia que se va a divorciar, desatando una reacción en cadena que pone en jaque el amor de la pareja, la lealtad y la estabilidad de una amistad.

Entre las dos parejas salen a la luz secretos, revelaciones inesperadas y emociones que transforman por completo la dinámica entre los cuatro amigos.

“Es una invitación directa para que las personas se miren en el espejo de las relaciones humanas y reflexionar sobre la amistad. No tienes que haber vivido un divorcio para identificarte son temas por los que todos hemos vividos de alguna manera a través de las amistades”, subrayó.