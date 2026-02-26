Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Jimmy Navarro apuesta a la risa en medio de un divorcio

El actor se une a Suzette Bacó, Jorge Castro y Lizmarie Quintana en la comedia “¡Aquí nadie se divorcia!”

26 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El actor Jimmy Navarro. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El actor Jimmy Navarro aclara de inmediato que nunca se ha divorciado, porque no ha contraído matrimonio.

Sin embargo, reconoce por experiencias que hay relaciones que caducan y otras son para toda la vida porque ambas personas deciden todos los días trabajar para que esa unión sea hasta envejecer.

“Quizás no soy la mejor persona para hablar de un divorcio porque nunca he pasado por el, porque nunca me he casado. Eso sí he tenido mis relaciones. Tengo amistades que duran toda la vida y llevan su matrimonio a la perfección, que igual tendrán sus altas y bajas, pero siguen casados por décadas y cuando hablas con ellos escucho que lo que funciona es la comunicación y la paciencia”, señaló el actor.

Del divorcio, las amistades y el matrimonio se hablará en la comedia teatral “¡Aquí nadie se divorcia!”, una propuesta divertida que reunirá en escena a Suzette Bacó, Jorge Castro, Lizmarie Quintana y a Navarro.

Los actores darán vida a dos matrimonios unidos por una amistad, marcada por confidencias y promesas. La comedia subirá a partir del 27 de febrero en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

“Es una excelente comedia sobre la relación de amistad que existe entre estas dos parejas que han crecido dentro de esos matrimonios. Han criado juntos a sus hijos y siempre están juntos hasta que de repente, una de las dos parejas decide divorciarse”, sostuvo el actor.

La comedia es inspirada en la pieza, “Dinner with Friends” del dramaturgo Donald Margulies, ganadora del prestigioso Premio Pulitzer en el año 2000.

“Es una comedia interesante porque el público se va a reír muchísimo. De eso, estoy convencido, pero no va a quedar ahí, porque a la que uno salga del teatro se va a quedar cuestionándose cosas. Revaluando cosas del matrimonio, de lo que es la amistad y de tu propia relación sentimental. Es una pieza que todo el mundo se va a identificar y lo mejor es que está tan bien escrita y contada”, explicó.

En la comedia, la trama cambia cuando una de las parejas anuncia que se va a divorciar, desatando una reacción en cadena que pone en jaque el amor de la pareja, la lealtad y la estabilidad de una amistad.

Entre las dos parejas salen a la luz secretos, revelaciones inesperadas y emociones que transforman por completo la dinámica entre los cuatro amigos.

“Es una invitación directa para que las personas se miren en el espejo de las relaciones humanas y reflexionar sobre la amistad. No tienes que haber vivido un divorcio para identificarte son temas por los que todos hemos vividos de alguna manera a través de las amistades”, subrayó.

La obra se presentará en únicas funciones el viernes 27 de febrero a las 7:30 p.m., sábado 28 de febrero en dos funciones, a las 4:00 p.m. y 7:30 p.m., y el domingo 1 de marzo a las 3:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce, y los boletos están disponibles ya a través de Ticketera, Ticketcenter y en el Centro de Bellas Artes con el teléfono 787-620-4444.

Tags
TeatroJorge Castro
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 26 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: