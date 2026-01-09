Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La casa de la infancia de David Bowie en Londres se abrirá al público el próximo año

Donde pasó sus años de formación se restaurará y abrirá como museo público en 2027

9 de enero de 2026 - 8:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - La estrella del rock David Bowie asiste a una rueda de prensa en Los Angeles, C.A. el 16 de marzo de 1990. (AP Photo/Marilyn Weiss, Archivo) (Marilyn Weiss)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LONDRES - La habitación de David Bowie podría convertirse pronto en la nueva atracción turística de Londres.



La casa donde el músico pasó de ser un colegial de los suburbios a una estrella del rock and roll ha sido comprada por una organización benéfica que planea abrirla al público.

El Heritage of London Trust informó el jueves de que la casa de campo de un trabajador ferroviario del siglo XIX, situada en el suburbio de Bromley, al sur de Londres, será restaurada a su decoración de los años sesenta y se abrirá al público el próximo año.

Imagen del 18 de julio de 2002 que muestra al músico británico David Bowie durante un concierto en el Festival de Jazz de Montreux (Suiza). (EFE) Foto tomada el 25 de septiembre de 2006 que muestra al músico británico David Bowie junto a su esposa, Iman, a su llegada a la inauguración de la Metropolitan Opera en el Lincoln Center en Nueva York. (EFE) Un hombre coloca las letras que forman el nombre del legendario músico en señal de recordación en el Brixton Academy Music, en Londres. (AP)
1 / 7 | De luto ante la muerte de David Bowie . Imagen del 18 de julio de 2002 que muestra al músico británico David Bowie durante un concierto en el Festival de Jazz de Montreux (Suiza). (EFE)

Los visitantes podrán visitar el dormitorio de 2.7 por 3 metros, “donde una chispa se convirtió en llama”, según la organización benéfica. La fundación no ha dicho cuánto pagó por la casa.

Bowie, nacido David Jones, vivió en la casa desde 1955, cuando tenía 8 años, hasta 1967, cuando era un músico trabajador de 20 años hambriento de fama.

Geoffrey Marsh, cocomisario de la exposición “David Bowie Is” del Victoria and Albert Museum en 2013, dijo que la casa es donde “Bowie pasó de ser un colegial ordinario de los suburbios a los inicios de un extraordinario estrellato internacional”.

“Como él decía: ‘Pasaba tanto tiempo en mi dormitorio, que realmente era todo mi mundo. Tenía libros allí, mi música allí, mis tocadiscos’”.

Desde Bromley, Bowie emprendió un viaje creativo que le llevó a Filadelfia, Berlín y Nueva York, a través de llamativos cambios de estilo y géneros musicales que van del folk-rock al glam, el soul, la electrónica y la new wave. Su cancionero incluye clásicos como “Space Oddity”, “Changes”, “Life on Mars”, “Starman”, “Young Americans” y “Heroes”.

El proyecto de la casa, respaldado por el patrimonio de Bowie, ha recibido una subvención benéfica de 500,000 libras (670,000 dólares) y busca donaciones del público. La fundación pretende abrir la casa a finales de 2027 para visitas públicas y talleres creativos para niños.

El anuncio se produjo cuando los fans conmemoran una década desde la muerte de Bowie a los 69 años el 10 de enero de 2016, dos días después del lanzamiento de su último álbum, “Blackstar”.

Una década después, el legado cultural de Bowie en música, estilo y diseño sigue inspirando. Su archivo de 90,000 artículos se abrió al público el año pasado en el Centro David Bowie del Museo V&A, al este de Londres.

George Underwood, un amigo de la infancia, dijo que en la casa “pasábamos mucho tiempo juntos, escuchando y tocando música”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
