La casa de la infancia de David Bowie en Londres se abrirá al público el próximo año

LONDRES - La habitación de David Bowie podría convertirse pronto en la nueva atracción turística de Londres.

La casa donde el músico pasó de ser un colegial de los suburbios a una estrella del rock and roll ha sido comprada por una organización benéfica que planea abrirla al público.

El Heritage of London Trust informó el jueves de que la casa de campo de un trabajador ferroviario del siglo XIX, situada en el suburbio de Bromley, al sur de Londres, será restaurada a su decoración de los años sesenta y se abrirá al público el próximo año.

Los visitantes podrán visitar el dormitorio de 2.7 por 3 metros, “donde una chispa se convirtió en llama”, según la organización benéfica. La fundación no ha dicho cuánto pagó por la casa.

Bowie, nacido David Jones, vivió en la casa desde 1955, cuando tenía 8 años, hasta 1967, cuando era un músico trabajador de 20 años hambriento de fama.

Geoffrey Marsh, cocomisario de la exposición “David Bowie Is” del Victoria and Albert Museum en 2013, dijo que la casa es donde “Bowie pasó de ser un colegial ordinario de los suburbios a los inicios de un extraordinario estrellato internacional”.

“Como él decía: ‘Pasaba tanto tiempo en mi dormitorio, que realmente era todo mi mundo. Tenía libros allí, mi música allí, mis tocadiscos’”.

Desde Bromley, Bowie emprendió un viaje creativo que le llevó a Filadelfia, Berlín y Nueva York, a través de llamativos cambios de estilo y géneros musicales que van del folk-rock al glam, el soul, la electrónica y la new wave. Su cancionero incluye clásicos como “Space Oddity”, “Changes”, “Life on Mars”, “Starman”, “Young Americans” y “Heroes”.

El proyecto de la casa, respaldado por el patrimonio de Bowie, ha recibido una subvención benéfica de 500,000 libras (670,000 dólares) y busca donaciones del público. La fundación pretende abrir la casa a finales de 2027 para visitas públicas y talleres creativos para niños.

El anuncio se produjo cuando los fans conmemoran una década desde la muerte de Bowie a los 69 años el 10 de enero de 2016, dos días después del lanzamiento de su último álbum, “Blackstar”.

Una década después, el legado cultural de Bowie en música, estilo y diseño sigue inspirando. Su archivo de 90,000 artículos se abrió al público el año pasado en el Centro David Bowie del Museo V&A, al este de Londres.

George Underwood, un amigo de la infancia, dijo que en la casa “pasábamos mucho tiempo juntos, escuchando y tocando música”.