“La máscara es identidad”

“Entonces, le insistí que me enseñara a hacer las máscaras porque hasta ese momento, no había aprendido a hacerlas. En cuanto a su composición de colores, eso sí, pero hacerlas como tal, no. Mediante esa petición de que me enseñara, ella se reactiva como artesana y yo me certifico como artesano de máscara”, recordó el hombre de 55 años.