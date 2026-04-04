Tekashi 6ix9ine sale de la cárcel con autógrafo de Nicolás Maduro

El rapero Tekashi 6ix9ine recuperó su libertad este jueves 2 de abril, luego de permanecer tres meses en prisión por violar los términos de su libertad supervisada, delito del que se declaró culpable en julio de 2025.

A su salida del Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, Nueva York, el polémico artista compartió un video en redes sociales donde mostró uno de los detalles más llamativos de su paso por la cárcel: un autógrafo del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

En las imágenes se observa el momento en que el cantante abandona el recinto y, de inmediato, enseña a la cámara una figura de “Bob Esponja” firmada por el mandatario, quien también se encuentra recluido en el mismo centro penitenciario desde enero pasado.

“Mira, Maduro lo firmó. Maduro. 2 de abril. Venezuela por siempre”, expresó emocionado el rapero, mientras presumía el peculiar recuerdo.