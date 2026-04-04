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Tekashi 6ix9ine sale de la cárcel con autógrafo de Nicolás Maduro

También presumió de una cadena valorada en millones de dólares

4 de abril de 2026 - 11:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Momento en que Tekashi salió de una cárcel federal en Nueva York. (Suministrada)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El rapero Tekashi 6ix9ine recuperó su libertad este jueves 2 de abril, luego de permanecer tres meses en prisión por violar los términos de su libertad supervisada, delito del que se declaró culpable en julio de 2025.

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A su salida del Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, Nueva York, el polémico artista compartió un video en redes sociales donde mostró uno de los detalles más llamativos de su paso por la cárcel: un autógrafo del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

En las imágenes se observa el momento en que el cantante abandona el recinto y, de inmediato, enseña a la cámara una figura de “Bob Esponja” firmada por el mandatario, quien también se encuentra recluido en el mismo centro penitenciario desde enero pasado.

“Mira, Maduro lo firmó. Maduro. 2 de abril. Venezuela por siempre”, expresó emocionado el rapero, mientras presumía el peculiar recuerdo.

También presumió haber salido de prisión con una cadena con un valor millonario.

Tags
Nicolás Maduro
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