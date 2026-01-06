Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Tekashi 69 dice que estará junto a Nicolás Maduro y Luigi Mangione en prisión

En el Metropolitan Detention Center también estuvieron Sean “Diddy” Combs y Joaquín “El Chapo” Guzmán

6 de enero de 2026 - 12:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tekashi 6ix9ine en la corte. (Ricardo Hernandez)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Tekashi 69 confirmó que este martes será ingresado en el Metropolitan Detention Center, donde se encuentra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y donde alguna vez estuvieron el magnate musical Sean “Diddy” Combs y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El rapero también afirmó que conocerá a Luigi Mangione, quien actualmente está alojado en MDC de Brooklyn a la espera de juicio tras el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el 4 de diciembre de 2024.

“Oigan chicos, ¿recuerdan cuando les dije que me arrestaron… que estuve en prisión con ‘Diddy’, el presidente de Honduras y Sam Bankman-Fried, creo que el tipo de FTX, y ustedes pensaron que estaba mintiendo?”, dijo en un video.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.En un boceto que trascendió en la tarde del lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez.
1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

“Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes”, añadió.

“A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”, escribió en la descripción de su ‘post’.

El cantante estadounidense de origen mexicano fue condenado a tres meses de prisión por haber violado los términos de su libertad supervisada de cinco años, derivados del caso de crimen organizado en 2018.

Tekashi Nicolás Maduro
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana.
