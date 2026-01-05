Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nicolás Maduro y su esposa se declaran no culpables de los cargos en su contra

El depuesto presidente de Venezuela seguirá detenido en Nueva York y su próxima audiencia será el 17 de marzo

5 de enero de 2026 - 6:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
NEW YORK (United States), 05/01/2026.- Captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, arrive at the Wall Street Heliport during their transport to the federal courthouse for their arraignment in New York, New York, USA, 05 January 2026. (Nueva York) EFE/EPA/Stringer (Stringer)
Por AFP
Agencia de noticias

Nueva York - El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes no culpable en su primera comparecencia ante la justicia en Nueva York, dos días después de su captura en Caracas en una poderosa operación militar de Estados Unidos.

Ante el juez, Maduro, de 63 años, afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela. Está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69 años y que también se declaró no culpable.

“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, dijo Maduro en español, según medios. Aseguró haber sido “secuestrado” en su casa en Caracas.

A su vez, Flores declaró: “Soy inocente, completamente inocente”.

El juez Alvin Hellerstein fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Mientras tanto, ambos permanecerán encarcelados en Nueva York.

Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza de Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

La nueva acta de inculpación incluye también el hijo del depuesto mandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

La audiencia judicial coincidió este lunes con la instalación en Caracas del nuevo Parlamento, que manifestó su apoyo a Maduro, y con una reunión en Nueva York del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.

“¡Vamos Nico!”, gritaron los diputados de la mayoría chavista al ingresar al Parlamento, al tiempo que aplaudieron al hijo de Maduro, también legislador.

“Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso”, dijo el diputado Maduro Guerra, que brindó su “apoyo incondicional” a la presidente interina Delcy Rodríguez.

“Independencia política”

Durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a “respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados”, en un discurso leído en su nombre por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo.

El presidente Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez.

La nueva líder, exvicepresidenta de Maduro, dijo que estaba lista para cooperar con la administración de Donald Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

La fuerza armada reconoció a Rodríguez como presidenta interina.

La administración Trump dice que está dispuesta a trabajar con el resto del gobierno de Maduro siempre que se cumplan los objetivos de Washington, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.Trump sugirió el domingo que quiere extender aún más el poder estadounidense en el hemisferio occidental.
1 / 12 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

“No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida”, expresó Trump a los periodistas en el Air Force One cuando le consultaron si había conversado con Rodríguez.

Al pedirle que aclarara que quería decir, Trump respondió: “Significa que nosotros estamos a cargo”.

Decenas de muertos

No se ha informado oficialmente cuántas personas murieron durante los ataques estadounidenses.

Una organización que agrupa médicos en Venezuela reportó a la AFP unos 70 muertos y 90 heridos, mientras una fuente militar sostuvo que el número de muertos era de al menos 15.

La Habana refirió que 32 cubanos del equipo de seguridad de Maduro murieron combatiendo en los ataques en Caracas. Trump había declarado que “muchos cubanos” cayeron en el operativo.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia declaró el domingo desde su exilio en España que la captura de Maduro “es un paso importante” hacia la normalización de Venezuela, “pero no suficiente”.

El opositor pidió que se respeten los resultados de las elecciones de 2024, que afirma haber ganado, y que se libere a todos los presos políticos para garantizar una “transición democrática”.

La Unión Europea afirmó este lunes que la transición en Venezuela “debe incluir” a la principal líder opositora María Corina Machado, reciente ganadora del premio Nobel de la Paz, a quien Trump apartó del proceso de transición.

Trump no ha hablado hasta ahora de democracia en Venezuela y dijo que las elecciones tendrán que esperar.

“Vamos a gobernarlo, a arreglarlo, vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido”, aseguró.

Maduro, que se autodefine como socialista, dirigió Venezuela con mano de hierro durante más de una década a través de una serie de elecciones consideradas amañadas. Llegó al poder en 2013 tras la muerte de su carismático mentor, Hugo Chávez.

Nicolás MaduroVenezuelaDonald TrumpNueva YorkNarcotráficoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
