EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La mirada del Alzheimer se expondrá en el teatro

La obra “Ya en mi tierra no es lo mismo” cuenta una conmovedora historia entre un abuelo y su nieto

12 de marzo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los actores protagonizan la obra "Ya en mi tierra no es lo mismo". (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Desde los ojos de un nieto y un abuelo transcurrirán las escenas de la obra teatral “Ya en mi tierra no es lo mismo”, pieza que aborda la enfermedad del Alzheimer en la vejez.

La pieza teatral llegará el sábado 14 de marzo de 2026 al Teatro Tapia y el 9 de mayo al Teatro Yagüez con un elenco encabezado por el actor Edwin Emil Moró, y el joven Giancarlo Rodríguez. El actor que es parte la temporada actual del programa “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión es quien encarnará el personaje de don “José”, abuelo del personaje de “Antonio”.

Don “José” es un apasionado por la música y la poesía, que vive con Alzheimer y utiliza sus recuerdos como puente para transmitirle a su nieto un mensaje pese a la condición que atraviesa.

“Es la historia de Antonio, este muchacho universitario que está estudiando en la universidad y va en sus vacaciones a visitar a su abuelo, que es don ‘José’, que lo interpreto yo. Cuando él va a visitar a su abuelo de pronto la vida le cambia por varias razones... ya que su abuelo no está bien de salud, porque comienza a evidenciarse el Alzheimer, pero a la misma vez también le cambia la vida porque el abuelo le da una ristra de consejos para que sea un mejor puertorriqueño, un mejor ser humano y que sea un mejor profesional”, explicó el actor.

El personaje de Antonio, lo encarna Rodríguez y en la obra es quien presenta los contrastes de la juventud, sumado a que experimenta las emociones de estar enamorado.

“Esta obra es maravillosa, porque todo está muy bien, muy bien escrito y muy bien llevado. Es una historia que conmueve en la que todos nos podemos identificar. Los dos personajes cuentan una historia real que aunque no tengas de cerca la enfermedad del Alzheimer, sabes que la vejez nos toca a todos. Es esa importancia a no olvidar a nuestros abuelos y personas mayores.

“Poder hacer el rol del abuelo, me pone muy contento, sobre todo por la responsabilidad del tema y del personaje. Es un personaje hermoso y tiene mucho que decir. La complicidad con su nieto también es algo muy bonito que el público se va a llevar a sus casas. Aparte de que resaltamos y acentuamos la importancia del amor de nuestros abuelos. Los abuelos son personas fundamentales en el crecimiento desarrollo de nosotros como seres humanos”, destacó Moró.

El actor invitó a toda la familia a respaldar la propuesta teatral, ya que aseguró es una muestra de amor que será del disfrute de todos.

“Esta obra es un culto al amor. Y al amor, porque es que el tema presente de de principio a fin. La obra es hermosa. Es para toda la familia y como siempre digo, todos tenemos abuelos y sobre todo de mi parte, pues lo acentúo mucho. Porque yo ya no tengo mis abuelos, pero sí reconozco la importancia de los abuelos en cualquier ser humano, desde sus enseñanzas, de sus consejos, desde su simple presencia”, puntualizó el actor a El Nuevo Día.

La puesta en escena integra elementos de teatro y cine, con escenas audiovisuales y una canción inédita titulada “La Tierra”, compuesta por Némesis García Ortiz, que refuerza la carga emocional de la historia.

Para más información y compra de boletos puede acceder a PRticket.com

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
