El hábitat de la artista Rosa Luisa Márquez tiene suficientes estímulos visuales para espabilar al más distraído. Hay máscaras, pinturas, pruebas de arte, retratos, muchos libros y hasta un teléfono antiguo que solo conectaba con la operadora. Cada objeto ocupa su lugar en el ordenado espacio y en la mirada de la teatrera, así que nadie dude de que puedan ser la festiva chispa de la imaginación en días de ideas escurridizas.

No deben ser muy frecuentes esos momentos de poco crear, y su prolífica carrera da cuenta de ello. Por esta razón, se exaltará su sólido compromiso con la dramaturgia: Rosa Luisa Márquez es la Humanista del Año 2022 que distingue la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH).

“Es un premio con un premio y a mí me dan este homenaje, pero no viene de gratis, tengo que responder con otro homenaje así es que me han tenido en fase intensamente creativa por los últimos tres meses”, cuenta entusiasmada aludiendo a “Rosa”, la presentación con la que recibirá la distinción el 26 de febrero.

PUBLICIDAD

Márquez siempre ha tenido afinidad con las artes y quizás era humanista sin conocer el alcance del término. Lleva 32 años como profesora de Teatro en el Departamento de Humanidades, de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, y ha dedicado más de cuatro décadas a la creación teatral. Hoy, quizás, puede definir qué significa ser humanista.

La teatrera vive rodeada de máscaras, pinturas, pruebas de arte, retratos y muchos libros. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Me lo he preguntado muchas veces. ¿Cómo es un ser humano en esta sociedad? ¿De dónde viene ese concepto y cuán inhumanos somos los humanos? Estoy entre todas esas aguas reflexionando un poco. Siento que cada vez hay un giro diferente”, subraya.

“La humanidad, dentro del contexto universitario, es lo positivo, es la reflexión sobre las artes. Sin embargo, somos muy inhumanos y hay que pensar en la humanidad en su fase positiva y negativa. En este momento estamos sufriendo las consecuencias de una humanidad destructiva. El término me sirve como sombrilla para pensar en muchas formas. Las humanidades son un gran arcoíris, pero el arcoíris lleva tormentas y se pasan con una sombrilla”.

Bajo la sombrilla conviven múltiples posibilidades y “las humanidades ofrecen respuestas, pero también presentan preguntas, y eso es lo interesante”.

“Tú dices: ‘¿Sobre qué quiero hablar?’ Si estoy en un espacio, cómo determina lo que puedo hacer en él, cómo las personas que me acompañan aportan a lo que quiero decir. En el caso del teatro, esos espectadores lanzan una energía particular para que yo pueda seguir dialogando con ellos. La práctica misma produce reflexiones”, expone.

PUBLICIDAD

Pausa que enriquece

Aunque en principio luzca contradictorio por la incertidumbre que provocó, en algunos casos la pandemia por COVID-19 ofreció el espacio ideal para la creación.

“La pandemia me trajo una pausa aterradora con respecto a mi continuidad sobre la Tierra, pero más que eso a la continuidad del oficio que llevamos practicando por miles de años. Para mí fue un momento de detener la respiración. ¿Cómo lo traduje? En la escritura”.

La artista agradece cada trazo, palabra, melodía o movimiento que el ser humano puede crear y compartir. (Ramon "Tonito" Zayas)

Acepta que “primero, me morí un poquito” y luego, del susto inicial, Márquez usó el tiempo para acabar dos libros en remojo: “Cuentos, cuentos y más cuentos”, una revisión de la obra que el dramaturgo boricua Gerald Paul Marín escribió para los estudiantes de Teatro de la UPR, en el 1979, y que la dramaturga montó ese año y, en el 2004, con el Teatro Rodante; y “Memoria de una teatrera del Caribe”, autobiografía que será llevada a escena.

“La memoria me acompañó en esos dos años de pandemia para poder crear un libro como este”, dice orgullosa sobre el primer texto que cuenta con fotos, dibujos e impresiones de los alumnos que participaron en ambos montajes.

Dado que la crisis de salud propició “reflexionar sobre lo vivido”, produjo además, el segundo texto que reúne recuerdos del teatro y familiares. “Servirá de provocación para un montaje teatral que harán Miguel Rubio Zapata y Kairiana Núñez Santaliz, así que estoy regalada. No he ido a los ensayos, así que me voy a sorprender con el público”, asegura la teatrera.

Sobre la entidad que la premia, Márquez señala que la FPH está en un momento “de bótate absoluto”, auspiciando “proyectos maravillosos de colegas de mi generación”. “Siento que hay una hermandad entre las personas que estamos siendo festejadas por la fundación”, opina.

PUBLICIDAD

La artista agradece cada trazo, palabra, melodía o movimiento que el ser humano puede crear y compartir.

“Ese movimiento que hace el pintor solo en su casa, el músico solo en su casa, es un regalo para ti, pero para otros. Nosotros existimos porque existen ustedes, para el otro es que uno hace lo que hace y el encuentro es una fiesta, es una invitación a un banquete, aunque lo que se coma sea muy sencillo. ‘Rosa’ se llenó y me da mucha alegría porque la gente disfruta lo que uno está compartiendo con ellos, como me da mucha alegría estar celebrando y siendo celebrada”, acaba Márquez, como es su costumbre, sonriendo.