Una historia de amor, de exilio, riquezas y decepciones que, casi un siglo después de haberse escrito, sigue vigente. Son, de hecho, algunos de los temas de la exitosa zarzuela “Los gavilanes”, una de las obras más relevantes del compositor español Jacinto Guerrero, que se presentará el sábado, 14 de agosto, en la Sala Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré y que inaugura la temporada 2021-2022 de CulturArte de Puerto Rico.

Esta puesta en escena mezcla la música, el canto y el teatro a través de la actuación de un elenco de reconocidos artistas de gran trayectoria internacional. Entre ellos, las sopranos Ana María Martínez y Meechot Marrero, el tenor Rafael Dávila y el barítono Nelson Martínez. Se trata de una zarzuela en tres actos y cinco cuadros que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en 1923 y que cuenta la historia de Juan, un indiano maduro que ha hecho fortuna en Perú y llega a su pueblo natal para quedarse. Adriana, su gran amor, se había casado con otro y ahora es viuda, pobre y con una joven hija, Rosaura. Juan anuncia que quiere casarse con Rosaura, la hija de su antiguo amor, lo que provoca un escándalo.

“Es la zarzuela más famosa de todas y la primera que hace CulturArte, que este año celebra 35 años de fundada y que tiene sobre 70 producciones a su haber”, indica con orgullo Guillermo Martínez, presidente y director artístico de CulturArte de Puerto Rico, quien también resalta la participación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico bajo la batuta de su director titular, Maximiano Valdés, así como la dirección escénica de Gilberto Valenzuela y la participación del Coro CulturArte, bajo la dirección de Jo-Anne Herrero.

“Los gavilanes” trae a la reconocida soprano puertorriqueña Ana María Martínez unos recuerdos muy bonitos de cuando la interpretó, a los 17 años, en el teatro Thalia en Nueva York junto a su mamá, la también soprano Evangelina Colón. “Creo que fue en 1988 cuando interpretamos los personajes de Adriana y Rosaura como madre e hija. Y que ahora me toque a mí el honor de cantar en el papel de Adriana (como mamá de Rosaura, que interpreta Meechot Marrero) me llena de mucha alegría y también me alegra mucho que mi mamá pueda estar entre el público para ver la función”, explica la artista, quien cree que la música y el teatro nos une “y nos ayuda a olvidar los pesares”.

La soprano, quien se mantiene activa cantando en diferentes escenarios en Estados Unidos (acaba de interpretar el papel principal en la ópera Tosca, en la Ópera de Cincinnati y en la de Filadelfia), también es asesora artística del Houston Grand Opera, en Texas, y profesora de la Universidad Rice.

“Sé que hemos sufrido mucho, hemos perdido vidas y hay mucha gente que se ha visto afectada. Es importante cuidarnos, cuidar al prójimo, vacunarnos que es lo que nos va a ayudar a regresar más rápido a la normalidad. Pero creo que el público lo va a pasar bien, que es algo que necesita. Es una presentación de altísima calidad, está en nuestro idioma y tiene mucha chispa, además de una trama de telenovela”, afirma la cantante, quien se siente feliz de estar en Puerto Rico y de haber sido invitada por CulturArte a cantar en esta zarzuela.

De forma parecida se expresa el tenor puertorriqueño Rafael Dávila, quien acaba de llegar de Rusia, donde participó en el Festival de las Noches Blancas, en el histórico Teatro Mariinski de San Petersburgo. “Estoy muy contento con esta oportunidad. Sobre todo, con este elenco maravilloso de amigos que nos estamos reuniendo para hacerla”, agrega el artista, tras indicar que interpretar su personaje es un reto porque está acostumbrado a hacer repertorios “más pesados en la ópera”.

“(En esta zarzuela) es un tenor más lírico, joven, así que me ha dado la oportunidad de alivianar un poco la voz y buscar cantar un poco más lírico. Es importante mantener la voz fresca y ágil, así que encantado de esta oportunidad y de compartir con todos estos colegas”, afirma Dávila, mientras menciona que “lo lindo” de la zarzuela es que se hace mucho diálogo, aunque acepta que los cantantes de ópera están acostumbrados a que la música los guíe y “cuando estamos en el diálogo, como actores, nos sentimos como desnudos en el escenario”.

“En Puerto Rico teníamos una gran tradición de zarzuela que, lamentablemente, por la situación, no se ha podido seguir haciendo, pero esperamos ir recobrando a ese público que era tan adepto a la zarzuela porque sé que toda esta música es familiar para el público”, indica el tenor, quien luego de esta función irá a cantar Tosca en Denver con la Ópera de Colorado y después estará en el Metropolitan Opera, en Nueva York, hasta marzo del año que viene. “Ya para mayo regreso, junto con Ana María, a otros proyectos que tendremos aquí el año que viene que se anunciarán más adelante”.

Presentación semi escénica

Así la describe Guillermo Martínez, quien destaca que, aunque no hay decorados, será una presentación muy vistosa, además de que cuenta con un vestuario de época que permitirá “al público transportarse al espacio y tiempo en que se desarrolla la trama de Los gavilanes”. De la misma forma, destaca la entrada del barítono Nelson Martínez en la primera escena de la zarzuela, así como el final del primer acto, por su potente voz.

De hecho, el barítono cubano-americano Nelson Martínez indica que ha hecho el personaje de Juan en varias ocasiones. Pero acepta que es un personaje difícil porque en el rol del barítono es súper agudo, además de que en todas las romanzas y arias que canta se mueve en una tesitura muy alta. Sin embargo, indica que este tipo de zarzuelas “son geniales porque tienen de todo un poco; la parte más dramática, pero también tienen unos personajes cómicos que la gente los disfruta mucho”.

Meechot Marrero, es la soprano que interpreta a Rosaura, la hija de Adriana (Ana María) y también dice sentirse muy feliz y honrada de que la hayan invitado. “Es la primera vez que tengo el lujo de interpretar a Rosaura y también es la primera zarzuela que participo con un rol principal”, agrega la joven de 32 años, quien es soprano solista en la Deutsche Oper Berlin, en Berlín.

“No tan solo es la primera zarzuela que hago, también es el primer concierto que tengo en Puerto Rico donde tengo el lujo de compartir el escenario con personas que he admirado toda la vida. Y es la primera vez que estoy metiendo las manos lo más profundo posible en lo que es crear un personaje en este estilo Así que para mí es un orgullo y un honor y estoy sumamente agradecida de CulturArte Puerto Rico por extenderme esta invitación”, añade Marrero, quien llegó a Berlín hace cinco años y donde afirma está construyendo su carrera, con oportunidades en el escenario y al lado de “gente que admiro con devoción”.

La presentación de esta zarzuela, además, tendrá una sorpresa al final, indica Guillermo Martínez, quien recuerda que las compañías de zarzuelas españolas que llegaban aquí y a América Latina, siempre hacían un “gran final de fiesta”. En honor a eso, también lo habrá este sábado luego de la presentación de Los gavilanes. “Meechot y Nelson van a cantar cada uno una romanza. Y Ana María y Rafi van a hacer un dueto de Cecilia Valdés”. Cabe destacar que esta es una de las zarzuelas cubanas más conocidas, inspirada en la novela del mismo nombre de Cirilo Villaverde, además de que se ha convertido en símbolo de cubanía gracias a su música.

Más información

Los boletos para esta presentación se pueden conseguir a través de la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce en el (787) 620-4444, o a través de www.ticketera.com

La producción se regirá por los protocolos del Departamento de Salud y el Gobierno de Puerto Rico con respecto al COVID-19, que entre otras cosas dispone que todo asistente a eventos multitudinarios tendrá que proveer evidencia de vacunación completa o una prueba negativa de antígenos efectuada dentro de las 24 horas previas al evento. No se permitirá el acceso de las personas que no cumplan con este requerimiento.