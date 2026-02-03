Lanzan la tercera temporada del podcast “La Brega”

La tercera temporada del podcast, “La Brega” se presentará a partir del 3 de febrero de 2026, bajo producción de Futuro Studios.

En esta temporada la periodista Alana Casanova-Burgess, destaca ocho episodios en los que explora las vidas de campeonas y campeones puertorriqueños y lo que significa representar a su patria en el escenario global.

La Brega fue lanzado en febrero de 2021. Las primeras temporadas de la serie examinaron las fuerzas políticas e históricas que han moldeado a Puerto Rico en las últimas décadas y lograron una gran conexión con escuchas del archipiélago, la diáspora y el resto del mundo. Las historias de La Brega han resonado también entre audiencias sin una conexión directa con Puerto Rico, lo que ayudó a un mayor alcance e impacto. Además, su formato que se produce en español como en inglés, ha aportado a una mayor aceptación de formatos bilingües en la industria del podcasting.

PUBLICIDAD

“Siempre ha sido importante para nosotros en La Brega establecer nuestra propia agenda y no seguir la cobertura unidimensional de Puerto Rico. Ahora, más que nunca, es importante que examinemos los espacios donde Puerto Rico compite y se presenta como país, y explorar la riqueza de cómo nuestra identidad se manifiesta en estos lugares”, expresó Casanova-Burgess en declaraciones escritas.

La tercera temporada llevará a sus escuchas por un recorrido que va desde parques de béisbol hasta concursos de bellezas, y de las Naciones Unidas a los Juego Olímpicos, enfocándose en momentos en los que sus protagonistas, boricuas, han cargado con el peso que implica representar a su país. Reconocido como un podcast imprescindible por Apple Podcasts y catalogado por The New York Times, The New Yorker y The Atlantic como uno de los mejores podcasts, La Brega cuenta historias de la experiencia boricua en español e inglés.

Esta temporada, las voces que escucharás incluyen al campeón del boxeo Alberto Mercado, quien desafió el boicot propuesto por Estados Unidos contra las Olimpiadas de 1980 en Moscú y fue a la Unión Soviética a representar a Puerto Rico. Se suma Iris Morales, exintegrante de los Young Lords, quien comparte cómo un grupo de boricuas activistas de izquierda, radicados en Estratos Unidos, sentían que llevaban a Puerto Rico en su corazón sin haber vivido en el archipiélago y participa el Míster Puerto Rico, Danny Mejía para contar su experiencia en los concursos.

Otro de los invitados es el expelotero de Grandes Ligas, Eduardo Pérez, quien desea que los jóvenes beisbolistas de Puerto Rico reclamen la posición dominante la isla en el deporte.

PUBLICIDAD

Los ocho episodios de la nueva temporada saldrán al aire a partir del 3 de febrero en Radio Universidad de Puerto Rico (WRTU-89.7FM y WRUO-88.3FM), cada martes a las 5:30 p.m., en Única Radio (WNIK- 1230AM), cada miércoles a las 9:00 a.m., en PAB Radio (WPAB- 550AM), los miércoles a las 4:00 p.m. y en WALO Radio (WALO-1240AM), los sábados a las 11:00 a.m.