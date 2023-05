Awilda Sterling-Duprey, coreógrafa, bailarina y maestra puertorriqueña y artista del performance, presenta su primera exposición individual en una galería en Estados Unidos, con la muestra “Unbound Rhythms”, en la galería GAVLAK Palm Beach, en Florida, en la que explora temas de identidad, género, diáspora, lengua y migración “desafiando las nociones convencionales de cultura, nacionalidad y fronteras de género”, se describe un comunicado de prensa. La exposición estará abierta hasta el 1 de junio.

Según la información, esta primera exposición en solitario de Sterling-Duprey mostrará sus nuevas obras, entre ellas “. . . blindfolded”, su trabajo más ambicioso e impactante hasta la fecha. “La ‘Bienal del Whitney 2022: Quiet as It’s Kept’, presentó la obra de Awilda Sterling-Duprey, ‘...blindfolded’ (con los ojos vendados), que fue creada en el museo, in situ. Esta obra forma parte de una serie de dibujos-danza que fusiona danza afrocaribeña, música, dibujo y performance. Durante la representación, se vendó los ojos mientras escuchaba jazz improvisado, compuesto por Miguel Zenón, uno de los músicos de jazz puertorriqueños más influyentes e innovadores de su generación. Moviéndose libremente, traduce la música a través de su cuerpo en movimientos de danza sobre la superficie del papel con acciones agudas y un sentido lúdico”, explica el comunicado, donde se destaca que los “dibujos-danza resuenan con vida, expandiéndose visualmente y explotando con diferentes colores, líneas, texturas y profundidad”.

PUBLICIDAD

Awilda Sterling-Duprey, artista plástico, coreógrafa, bailarina y maestra, nació en San Juan en 1947. (Suministrada)

“En el momento, mientras hago esas imágenes, no tengo una idea de lo que estoy creando, pero disfruto captando el concepto. La abstracción me da esa apertura y esa libertad; a partir de ahí, puedo ir más lejos, ser más arriesgada en mi forma de trabajar. Llevo tanto tiempo forzando a mi cerebro a impulsar ideas que no necesito ver lo que estoy haciendo. Para mí, esto es lo más abstracto. Precisamente porque esta información está encapsulada en mi cuerpo, no tengo que ver lo que estoy construyendo. Sólo tengo que sentirlo primero”, indica Sterling en el comunicado.

Dos de los dibujos-danza de Awilda Sterling-Duprey, que según la crítica, son una refrescante visión del expresionismo abstracto en la que prevalece el espíritu de la cultura afrocaribeña. (Suministrada)

En la información se resalta, además, que la obra de Awilda Sterling está profundamente influenciada por su experiencia como mujer negra y su educación afrocaribeña en Puerto Rico. “La improvisación y la abstracción son elementos clave en su trabajo. Hace lo que le parece honesto y se centra en un vocabulario arraigado en las danzas, culturas y religiones tradicionales afrocaribeñas. Su objetivo es acercar estas tradiciones a un enfoque más contemporáneo. A partir de estas danzas religiosas tradicionales, crea un vocabulario de movimientos y gestos que se traduce en una abstracción activa llena de alegría”.

En ese sentido, se enfatiza que “Unbound Rhythms” expresa la naturaleza lúdica de la obra de Awilda Sterling-Duprey, a la vez que consolida su conexión con su hogar en Puerto Rico. “Sus dibujos-danza son una refrescante visión del expresionismo abstracto, en la que prevalece el espíritu de la cultura afrocaribeña. Sterling sigue sumándose al legado de grandes expresionistas abstractas como Joan Mitchell, Helen Frankenthaler, Elaine DeKooning y Olga Albizu”.