Directora del Centro Internacional de las Artes de las Américas: “La visibilidad artística puertorriqueña parece haber cambiado sustancialmente en los últimos años”

Washington D. C.- Como primera curadora de arte latinoamericano en Estados Unidos, la puertorriqueña Mari Carmen Ramírez no ha cesado de abrir caminos –las últimas dos décadas desde Houston, Texas-, en un rol que desde los primeros días le ha maravillado.

“Era una profesión y un territorio nuevo en América Latina. Me familiaricé con el panorama latinoamericano en la UPR, la cual en ese momento estaba muy abierta a todas las manifestaciones de lo que era el arte, la música y la literatura en América Latina. El espíritu de Marta Traba, la gran crítica y curadora argentina-colombiana que enseñó un par de años en la UPR, aún estaba vivo. Nadie en Puerto Rico se había especializado en esa área, pero a mí siempre me llamó mucho la atención todo ese horizonte que se desplegaba frente a mí. Tenía que ver con arte argentino, uruguayo, brasileño, o sea, con los más de veinte países que componen América Latina”, indicó.

“Todo el mundo tendía a identificar el arte latinoamericano con Frida Kahlo y los muralistas mexicanos. Me dije, ‘Eso hay que pararlo, porque el arte latinoamericano es mucho más complejo, mucho más heterogéneo que Frida Kahlo la cual, al contrario del estereotipo en circulación, es la excepción y no la regla’”, sostuvo.

“Hay que luchar contra la cultura del colonialismo que aún impera en nuestro medio isleño aislado. Hay que luchar contra la ignorancia generalizada en el exterior sobre la situación colonial. La visibilidad artística puertorriqueña parece haber cambiado sustancialmente en los últimos años, sobre todo si consideramos que algunas de las principales galerías del mundo están representando a artistas de nuestro país. No obstante nuestro esfuerzo, el reconocimiento no será inmediato”, señaló.

“Las personas de mi generación acabaron desperdigadas o frustradas, porque no había instituciones en la Isla o no les daban cabida. La curaduría, como tal, no existía. Una vez, a finales de los ochenta, me registré en un hotel de Santiago de Chile como curadora de profesión. Al poco rato alguien tocó a la puerta de mi habitación buscando una ‘curandera’. La palabra ni se conocía”, señaló.