La versátil actriz Marian Pabón compartirá escena junto a Willie Denton y Jimmy Navarro para darle vida a”Daisy Werthan” en la obra de Alfred Uhry, “Paseando a Miss Daisy” (Driving Miss Daisy) en el Teatro Victoria Espinosa en Santurce.

La obra estrenará el 24 de febrero de 2023. La pieza, ganadora del premio Pulitzer de teatro y cuatro premios Oscar en su versión para el cine, se desarrolla en Atlanta, Georgia entre los años 1948 al 1973, durante el desarrollo y culminación del movimiento por los Derechos Civiles en los Estados Unidos.

Daisy Werthan, una maestra retirada, tiene un accidente aparatoso al intentar estacionar su auto en el garaje de su casa. Ella sale ilesa, pero su recién estrenado Oldsmobile, queda totalmente destruido. Su hijo “Boolie”, (Jimmy Navarro), le informa que de ahora en adelante tendrá que depender de un chofer privado porque ninguna compañía de seguros la aceptará como cliente.

El chofer contratado para el puesto es Hoke Colburn, (Willie Denton) un caballero afroamericano a quien Miss Daisy trata con indiferencia desde el primer momento.

Hoke no hace el menor caso de la actitud condescendiente de la señora ni de su evidente racismo. Con el tiempo, los prejuicios de Miss Daisy se vienen abajo y a pesar de sus diferencias, Hoke y Daisy desarrollan un afecto mutuo y aprenden a depender cada vez más el uno del otro y a lo largo de su viaje por la vida, se vuelven inseparables amigos.

Alfred Uhry ganó un premio Oscar en la categoría de mejor guión adaptado por la versión al cine de su obra Driving Miss Daisy en 1989, la cual fue protagonizada por Jessica Tandy, Morgan Freeman y Dan Aykroyd.

Tandy ganó el Oscar a la mejor actriz ese año por su interpretación de Daisy. La cinta también fue premiada en las categorías de mejor película y mejor maquillaje. Marian Pabón (On Your Feet, Medea, Esperando tu regreso, Soy menopáusica y qué) nos dice: “¡No quepo de la emoción de estar haciendo esta obra tan hermosa! Para cualquier actriz es un papel de ensueño. Para mí va a ser un gran reto darle vida a Miss Daisy, pero me encantan los retos, así que me voy de cabeza con este personaje. Además tengo un elenco y un equipo de producción de primera. ¿Qué más se puede pedir?” Willie Denton (Celia, Agua a cucharadas, Eurídice) no oculta su emoción de interpretar a Hoke en esta pieza.

“Pude ver ‘Paseando a Miss Daisy’ en Broadway con James Earl Jones y Vanessa Redgrave en el 2010, y siempre pensé que interpretar a Hoke sería un reto maravilloso para cualquier actor. Primero en cine, luego en Broadway... Seguir a Morgan Freeman y a James Earl Jones fue mi ruta para ‘tomar el volante’. ¡Aquí vamos, Miss Daisy!”.

Jimmy Navarro (”Boleros para los desencantados”, “Agosto, condado de Osage”, “Crossbones”) se encuentra feliz de trabajar nuevamente con La comedia puertorriqueña luego de permanecer cinco años alejado de los escenarios.

Para Jimmy, “Me honra volver a formar parte de un proyecto con la prestigiosa compañía teatral La Comedia Puertorriqueña, que tantas oportunidades me ha dado a lo largo de mi carrera. Después de algunos años de ausencia de las tablas, no podía ser con otro grupete mi regreso al ruedo, pues de antemano sé que será un proceso relajado y divertido, con un equipo de trabajo de primera y un montaje de altura”. Paseando a Miss Daisy cuenta en la dirección escénica con Axel Cintrón, Enrique “Quique” Benet en luces, Milton Cordero en el diseño de proyecciones, y Bryan Villarini en el diseño de maquillaje y peinados.

La Comedia Puertorriqueña, es capitaneada por Sandra Teres y Gilberto A. Rodríguez. Las funciones de la pieza serán del 24 de febrero al 5 de marzo 2023 en el Teatro Victoria Espinosa, en funciones viernes y sábados a las 8:00 p.m. y domingos a las 3:30 p. m. Los boletos ya están disponibles a través de www.ticketera.com