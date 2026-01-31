Mosaico Ciudad de Reinas: un homenaje al legado femenino de Toa Alta

En el corazón de la montaña y bañado por el espíritu del Río de la Plata, se levanta Toa Alta, un pueblo que no solo es cuna de historia, sino el hogar donde la gracia y la corona han encontrado su morada: la Ciudad de Reinas.

Precisamente, este es el nombre del nuevo mosaico ubicado en la plaza pública de la Ciudad del Josco, un homenaje artístico y cultural que reconoce a tres mujeres que han llevado el nombre de Puerto Rico y de su pueblo natal a escenarios internacionales: Aleyda Ortiz, Dayanara Torres y Sarybel Velilla.

La obra celebra no solo los títulos de belleza, sino el impacto, la disciplina, la perseverancia y la representación positiva de la mujer puertorriqueña a través de distintas generaciones. Cada figura simboliza una etapa del legado femenino de Toa Alta y el orgullo de un pueblo que ha visto nacer reinas que trascendieron coronas para convertirse en embajadoras de cultura, identidad y fortaleza.

Para Ortiz, el homenaje fue una sorpresa emotiva: “Fueron mis propios seguidores en redes sociales quienes me avisaron que este mosaico estaba en la plaza de Toa Alta. Cuando fui a verlo, sentí una emoción profunda. No es solo un reconocimiento personal, es un recordatorio de que los sueños que nacen en un pueblo pequeño pueden llegar muy lejos.”

El mosaico Ciudad de Reinas busca inspirar a las nuevas generaciones, especialmente a niñas y jóvenes, a creer en su potencial, a trabajar con propósito y a entender que la belleza también está en el carácter, el compromiso y el impacto que dejamos en los demás.

Ahora, este espacio se transforma en un punto de encuentro entre arte, historia y orgullo comunitario que reafirma a Toa Alta como una verdadera ciudad de reinas.

Ortiz ganó Nuestra Belleza Latina en 2014; Torres obtuvo la corona de Miss Universe en 1993 y Sarybel Velilla representó a Puerto Rico en Miss Universe y en Miss Mundo.