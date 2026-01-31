Opinión
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mosaico Ciudad de Reinas: un homenaje al legado femenino de Toa Alta

Ubicada en la plaza pública del municipio, la obra reconoce a tres mujeres que han llevado el nombre de su pueblo natal a escenarios internacionales

31 de enero de 2026 - 2:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La obra celebra el impacto, la disciplina, la perseverancia y la representación positiva de la mujer puertorriqueña a través de distintas generaciones. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En el corazón de la montaña y bañado por el espíritu del Río de la Plata, se levanta Toa Alta, un pueblo que no solo es cuna de historia, sino el hogar donde la gracia y la corona han encontrado su morada: la Ciudad de Reinas.

RELACIONADAS

Precisamente, este es el nombre del nuevo mosaico ubicado en la plaza pública de la Ciudad del Josco, un homenaje artístico y cultural que reconoce a tres mujeres que han llevado el nombre de Puerto Rico y de su pueblo natal a escenarios internacionales: Aleyda Ortiz, Dayanara Torres y Sarybel Velilla.

La obra celebra no solo los títulos de belleza, sino el impacto, la disciplina, la perseverancia y la representación positiva de la mujer puertorriqueña a través de distintas generaciones. Cada figura simboliza una etapa del legado femenino de Toa Alta y el orgullo de un pueblo que ha visto nacer reinas que trascendieron coronas para convertirse en embajadoras de cultura, identidad y fortaleza.

Para Ortiz, el homenaje fue una sorpresa emotiva: “Fueron mis propios seguidores en redes sociales quienes me avisaron que este mosaico estaba en la plaza de Toa Alta. Cuando fui a verlo, sentí una emoción profunda. No es solo un reconocimiento personal, es un recordatorio de que los sueños que nacen en un pueblo pequeño pueden llegar muy lejos.”

El mosaico Ciudad de Reinas busca inspirar a las nuevas generaciones, especialmente a niñas y jóvenes, a creer en su potencial, a trabajar con propósito y a entender que la belleza también está en el carácter, el compromiso y el impacto que dejamos en los demás.

Ahora, este espacio se transforma en un punto de encuentro entre arte, historia y orgullo comunitario que reafirma a Toa Alta como una verdadera ciudad de reinas.

Ortiz ganó Nuestra Belleza Latina en 2014; Torres obtuvo la corona de Miss Universe en 1993 y Sarybel Velilla representó a Puerto Rico en Miss Universe y en Miss Mundo.

Dayanara Torres llegó al pueblo de Toa Alta para celebrar los 30 años de ser coronada como Miss Universo.En compañía del alcalde de Toa Alta, Clemente "Chito" Agosto, la exreina de belleza participó de una caravana que recorrió por diversas partes del municipio.“Mil gracias a todos por estar aquí este domingo tan especial celebrando conmigo. Jamás, jamás lo celebraría sin ustedes”, mencionó Torres, al saludar al público.
1 / 13 | Reciben a Dayanara Torres tremendo fiestón en Toa Alta. Dayanara Torres llegó al pueblo de Toa Alta para celebrar los 30 años de ser coronada como Miss Universo. - Josian Bruno Gómez
Dayanara TorresAleyda Ortizreina de bellezaToa Alta
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
