Libre y más irreverente que nunca. Así se muestra la actriz Noris Joffre, quien de solo verla caminar emana aires de liberación y ese sentido de querer comerse el mundo. Aun cuando esta actitud siempre le ha caracterizado, desde que tomó la decisión de divorciarse asegura que todo, tanto en el plano personal como profesional, le ha ido de maravillas.

Menciona que el divorcio es el estado perfecto. Por eso, si le preguntan ahora mismo cuál es su estado civil actual, lo más seguro la comediante responda a toda velocidad lo siguiente: “Irreverentemente suelta por la vida, dispuesta a seguir jugando con todos los que quieran aparecer y me demuestren que tienen la capacidad para aguantar a una loca divorciada”.

Aunque nunca había creído en el matrimonio ni se llegó a casar con el padre de sus dos hijos, con quien tuvo 11 años de relación, sí decidió casarse con el también actor José Brocco, con quien estuvo por 17 años. Luego de recibir el “bombazo” y de saborear el engaño, se siente muy aliviada de haber salido de ese vínculo.

“Son 27 años con dos hombres, ¿sabes todo lo que yo me he perdido en la vida? Si yo sé que esto era así, yo me hubiera divorciado mucho antes, porque la sensación de libertad es ‘magna cum laude’”, mencionó Joffre, quien enfatizó que no hay nada que tenga que superar.

Y es que, según revela, desde que nació, su vida ha sido superarse una vez tras otra. Siempre ha contado con la fortaleza, entereza y valentía para afrontar cualquier obstáculo, por más grande que parezca, incluyendo aquellos relacionados con el amor.

“A mí me adoptaron. Por lo tanto, eso suena muy bonito. Pero, a mí me regalaron, a mí me regalaron. Entonces, yo tengo tantas superaciones en la vida. La vida te muestra situaciones, tiene cartas que te las tira en desorden y tú te encargas de ver cuáles te tocaron. Esas son las cartas con la que tienes que jugar toda tu vida. A lo mejor no son las cartas que quieres, pero tienes que saber cómo jugarlas para que la partida salga bien y para que tú no salgas perjudicado”, explicó mientras describe su situación de su divorcio de hace casi un año como despertar de un letargo en el que se encontraba.

“Es como estar muerta en vida y de momento cuando despiertas te das cuenta de que no eras tan zombie na’, que puedes seguir viviendo aceleradamente por la vida. La pregunta es, ¿me superaron a mí? De ninguna manera. No tengo superación, no hay forma. Cada cual busca lo que quiere y lo que le conviene. Me di cuenta que hay un Dios que existe y me abrieron los ojos, me quitaron las gríngolas, me quitaron el trapo rojo de los ojos y dije ‘ay, es que más adelante vive gente y hay gente que vive lejos y el que yo tenía, no”, dijo con el humor que le distingue.

Mientras sigue afinando el libreto con las diversas ocurrencias que le llegan con relación a esta etapa en que vive, la actriz radicada en Miami desde hace 12 años, se dispone a presentarse nuevamente en Puerto Rico, en lo que será su “stand-up comedy” llamado “Estado civil: felizmente divorciada”, cuyas funciones se realizarán el sábado 21 y domingo 22 de mayo, en el Café Teatro Punto Fijo del CBA de Santurce; jueves, 26 de mayo en el Rancho Grande en Añasco; viernes, 27 de mayo en el Castillo Serrallés de Ponce y el sábado, 28 de mayo en el Teatro América de Vega Baja.

La pieza de dos horas de duración contará con diversas intervenciones musicales con temas que parodia y con su caracterización del personaje Ana María Rollo. Además, contará con la participación del joven Yamil Solano, quien le realizará un tributo a Ednita Nazario.

“Cada cual tiene sus vivencias, no todo el mundo tiene la misma situación por la cual se divorció. Hay gente que se divorcia por cuernos, otros que se divorcian por maltrato, otros que se divorcian porque no resultó, otros por aburrimiento, otros por homosexualidad de una de las parejas u homosexualidad de los dos o porque simplemente se miraron y se preguntaron ‘¿por qué estamos casados?, esto no tiene sentido’. Cada cual tiene su vivencia y yo voy a hablar a través de las mías. Pero, que conste, que no voy a estar aquí culpando a nadie, porque aquí no se trata de barrer el piso con nadie. Aquí se trata simplemente de hablar de unas circunstancias, situaciones y experiencias que a través de los años he vivido”, agregó Joffre, para quien este proyecto significa regresar un poco a la comedia, pues lleva varios años inmersa en proyectos dramáticos, que tanto le apasionan.

El pasado año fue uno de mucha producción, desde el teatro hasta la grabación de cinco películas desde septiembre hasta ahora, dos de ellas en inglés. Lo próximo es regresar a Miami para realizar una pieza de microteatro sobre una actriz porno de la década de 1990 que le da cáncer de seno. Luego en noviembre tiene una película en Colombia, con la que interpreta a la madre de una de las guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“Me fui hace 12 años y a lo mejor demoro un poco, pero yo no soy de las que se tumba a la primera provocación. Yo soy una mujer que siempre voy a mí y sé que la oportunidad va a llegar. Tú no sabes cuándo lo que tú quieres te queda así de poco para lograrlo. Puede ser mañana y si no puede ser pasado. Lo importante es que no te sientas a esperarlo, que sigas luchando por alcanzarlo, que sigas buscando contactos y tocando puertas. No sabes cuándo vas a dar el golpe o por dónde va a disparar el tiro”, dijo mientras resaltó que va a seguir demostrando su talento hasta lograr tener un premio Óscar o alguno otro de gran envergadura.

“Fíjate cómo es la vida, a raíz de mi separación, creo que mi vida empezó a florecer. Eso significa que hubo un ‘plunged’ emocional que sacó todos los pelos del inodoro, por no decir la mier... Algo pasaba, son energías. Yo creo mucho en eso y, desde que eso pasó, todas mis puertas se abrieron, todo empezó a florecer y yo para atrás ni para coger impulso. Si yo me fui de aquí fue para demostrar afuera la raza del boricua”, resaltó.