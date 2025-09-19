Obra de Frida Kahlo podría venderse por $60 millones en Sotheby’s

Londres — El rostro de Frida Kahlo es uno de los más conocidos del arte, gracias a sus audaces y desafiantes autorretratos.

Una autodepicción menos vista de la artista mexicana saldrá a subasta en Sotheby’s en lo que podría ser una venta récord.

Con un precio estimado de $40 millones a $60 millones, ’El sueño (La cama)’ podría superar el precio máximo de una obra de una artista femenina cuando se subaste el 8 de noviembre. Ese récord se sitúa actualmente en $44.4 millones, pagados en Sotheby’s en 2014 por ‘Jimson Weed/White Flower No. 1’ de Georgia O’Keefe.

El precio más alto en una subasta para una obra de Kahlo es de $34.9 millones, pagados en 2021 por ‘Diego y yo’, que representa a la artista y a su esposo, el muralista Diego Rivera. Se informa que sus pinturas se han vendido de forma privada por aún más.

‘No es solo una de las obras más importantes de Kahlo, sino una de las pocas que existen fuera de México y no en una colección de museo’, dijo Julian Dawes, vicepresidente y director de arte impresionista y moderno de Sotheby’s Americas. ‘Así que, tanto como obra de arte como oportunidad en el mercado, no podría ser más rara y especial’.

Kahlo se representó a sí misma y a los eventos de su vida de manera vibrante y sin reservas, la cual se vio trastornada por un accidente de autobús a los 18 años. Comenzó a pintar mientras estaba postrada en cama, se sometió a una serie de dolorosas cirugías en su columna vertebral y pelvis dañadas, y luego usó yesos hasta su muerte en 1954 a los 47 años.

Pintado en 1940, ‘El sueño (La cama)’ muestra a la artista, envuelta en enredaderas, acostada en una cama con dosel flotando en un cielo azul pálido. Un esqueleto conectado con dinamita y que sostiene un ramo de flores se encuentra encima del dosel.

La imagen está explotando con simbolismo y se siente como una alegoría, pero la artista realmente tenía un esqueleto encima de su cama.

Dawes dijo que es un autorretrato psicológico de una artista en su apogeo.

‘Sus mejores obras se derivan de este momento entre finales de la década de 1930 y principios de la de 1940’, dijo. ‘Ha tenido una variedad de tribulaciones en su vida romántica con Diego, en su propia vida con su salud, pero al mismo tiempo está realmente en la cima de sus poderes’.

Exhibida públicamente por última vez a finales de la década de 1990, la pintura es la estrella de una venta de más de 100 obras surrealistas de artistas como Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst y Dorothea Tanning. Provienen de una colección privada cuyo propietario no ha sido revelado.

Un siglo después de que el ‘Manifiesto Surrealista’ de André Breton definiera un movimiento artístico revolucionario caracterizado por yuxtaposiciones inquietantes y declaraciones paradójicas, el interés (y los precios) por el arte surrealista están en auge. La cuota de mercado del surrealismo aumentó del 9.3% al 16.8% entre 2018 y 2024, según Sotheby’s. ‘L’empire des lumières’ de Magritte se vendió el año pasado por $121.2 millones, un récord para una obra surrealista.

Kahlo se resistió a ser etiquetada como surrealista, pero Dawes dijo que su ‘fascinación por el subconsciente’ y el uso de imágenes de otro mundo la sitúan de lleno en esa tradición.

Dijo que no es sorprendente que el género esté experimentando un resurgimiento.

‘Hay tantos paralelismos interesantes entre la década de 1920 y la de 2020’, dijo Dawes. ‘Saliendo de una pandemia mundial paralizante, un mundo que tiene que enfrentar la guerra a un nivel más gráfico e íntimo que nunca antes se había experimentado, y fuerzas económicas, políticas y sociales que giran en el fondo que son inquietantemente similares’.