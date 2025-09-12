Pasadía familiar y libre de costo para celebrar a los abuelos

Hace nueve años la presentadora y abuela joven NoreLiz LaTorre comenzó un proyecto social gestado desde el amor y la gratitud a sus abuelos.

LaTorre creció rodeada del amor y el cuido de su abuela, sin imaginarlo que se convertiría en abuela joven a sus 36 años. Ese amor a su nieto y luego a una segunda nieta despertó la idea de crear un proyecto social donde se fomente la figura de los abuelos en el crecimiento y desarrollo de los menores como parte vital de la familia.

Fue así que comenzó su proyecto social “Abuelos jóvenes”, iniciativa que comenzó compartiendo su historia que se desprende de su crianza con su abuela.

“Nosotros lo que queremos es fomentar las relaciones generaciones y honrar esa crianza de los abuelos en la sociedad. Los abuelos en la actualidad se han convertido en los que llevan a los nenes a la escuela, a las citas médicas, son ese apoyo que muchos padres necesitan. Los abuelos tienen un rol bien importante en las familias. Resaltar la figura de ellos es vital y este evento busca expandir esa relación entre abuelos y nietos de una manera divertida y familiar”, explicó LaTorre.

Para celebrar los abuelos y abuelas el domingo, 14 de septiembre de 2025 desde las 9:00 a.m. se realizará la novena edición del Día de los Abuelos, con un pasadía enfocado en el bienestar integral de ellos y las familias, en el Parque de los Niños en Bayamón. La entrada es libre de costo.

El evento cuenta con el apoyo y endoso del Municipio de Bayamón y su alcalde, Ramón Luis Rivera.

“Lo que inició como un testimonio personal, hoy es este movimiento que resaltar la importancia y valida el impacto que tienen los abuelitos en nuestras vidas. Queremos continuar creando experiencias que unan a las familias y fortalezcan lazos entre generaciones”, afirmó LaTorre, productora de Abuelos Jóvenes.

Este año entre las atracciones habrá exhibiciones de la unidad canina de la Policía de Puerto Rico (K9) y el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico con la participación de la Banda Musical.

La Escuela de Bellas Artes del municipio llevará grupos de batucada, personajes de circo, y el grupo musical de bomba y plena de los hermanos Cepeda. También, el evento contará con la participación especial del payaso REMI presentado por Goya, y la visita de un invitado sorpresa que estará en tarima para el tan esperado Fashion Show de Abuelos y Nietos.

Habrá juegos y se realizará el sorteo final de una estadía para vacacionar en el Hotel Embassy Suites Dorado.

Los asistentes también podrán disfrutar de clínicas de salud MMM, estaciones de juegos de Lotería Electrónica, Pabellón de la Compañía de Turismo, Pabellón Ballester, degustación de alimentos, mesas informativas de las oficinas de Ayuda al Ciudadano de Bayamón y empresas privadas orientadas al cuidado y bienestar general.

Además, disfrutarán del Pabellón de los Artesanos, con caricaturistas, personajes de la Fundación Héroes Reales, talleres en barros por Lau Pottery, pintura en canvas de la organización Pinta y Brinda, estación de fotos Walmart, espacios de descanso y actividades físicas coordinadas por el Departamento de Recreación y Deportes del municipio de Bayamón.

El estacionamiento también será libre de costo en los estacionamientos multipisos adyacentes a la alcaldía de Bayamóm (Guardarrama y Montesino), y podrán trasladarse mediante servicio de trolley.

La producción invita a las familias a llevar su sillita o manta para ubicarse cómodamente y disfrutar de las áreas verdes, árboles y lago que ofrece el parque.