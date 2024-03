El artista Fabián Detrés Rodríguez plasma la migración como tema central de su obra

El sentimiento patrio que invade al boricua de la diáspora y la separación familiar que surge tras su emigración hacia los Estados Unidos, es el tema central de la obra del artista maricaeño Fabián Detrés Rodríguez.

A sus 45 años, el virtuoso del ‘Pueblo de las Indieras’, retrata el dilema que vive la comunidad puertorriqueña que, por diversas razones, echó raíces fuera del archipiélago y se extiende por varias generaciones que nacieron en suelo norteamericano.

Así lo entendió luego del paso del huracán María en 2017, cuando decidió mudarse a la ciudad de Houston en Texas para trabajar en la industria petrolera a donde laboran dos de sus hermanos que residen en ese estado.

En entrevista desde su taller-galería ubicado en el centro urbano de Maricao, Detrés Rodríguez contó cómo empezó en el mundo de las artes plásticas y las dificultades que enfrentó para desarrollar su propuesta.

“Mi entorno me beneficia temáticamente, pero aquí es difícil conseguir materiales. Las desventajas me obligaron a crear medios para desarrollarme, para subsistir en esta industria. Por ejemplo, una cosa tan simple como que, en San Juan puedes conseguir carboncillo en cualquier tienda de arte, para yo conseguir carboncillo, lo más cercano es Mayagüez y muchas veces no se consigue”, relató el hijo de José Luis Detrés Milán y Blanca Ofelia Rodríguez Justiniano.

Las obras se exhiben y se venden en el taller ubicado en el centro urbano de Maricao. (Xavier Garcia)

“Yo tengo que fabricar mi propio carboncillo, parece una tontería, pero hacer carbón con el que se pueda dibujar y crear una obra de arte que se sostenga y que tenga calidad, es bien difícil y lo he desarrollado. Así hago un sinnúmero de cosas”, agregó el también padre de tres hijos.

De hecho, “las primeras obras que vendí a un coleccionista grande en Puerto Rico fueron hechas en brea de techo. Tomé materiales de la ferretería de mi padre y las utilicé para crear obras. Entonces, las ves y piensas que es óleo o acrílico”.

El egresado de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico presenta una fructífera carrera a nivel profesional con más de dos décadas de experiencia. Ha trabajado pintura, fotografía, instalaciones, gráfica, entre otras manifestaciones del arte.

Sus piezas han viajado fuera de la isla, “como, por ejemplo, en el Museo de Arte Latinoamericano (Molaa) en los Ángeles, California a donde hay obras dentro de la colección. También tengo obras de arte en Perú, Bélgica y en el estado de Florida, entre otros lugares”.

“Mi temática inicial en las artes plásticas era bien simbólica. Yo soy de carácter pasivo, apacible, tranquilo, no me gusta el bullicio. Así era mi obra, trabajaba la sicología. Tuve una serie que se llamaba Piedra Filosofal que era bien simbólica”, recordó.

Otra de sus series es Aleatorio, una propuesta que comenzó a mediados del 2023 y que está relacionada con su experiencia en los Estados Unidos.

“El huracán María me movió el suelo y me hizo madurar y moverme hacia otros sitios. Tenía una boutique, el seguro no cubrió y me tuve que ir hacia los Estados Unidos. Mi obra se vio afectada y ahora mismo estoy entrando en una serie de obras que pronto saldrán a la luz y que tienen que ver con la migración”, estableció.

Trabajos en proceso de elaboración. (Xavier Garcia)

“Sé que el tema de la migración es conflictivo, la gente no lo entiende, ni siquiera los mismos que viven la migración. En mi experiencia en los Estados Unidos, yo convivía con gente de todos los países. Tenía compañeros nigerianos, vietnamitas, filipinos, puertorriqueños de toda la isla, mexicanos y americanos”, aclaró.

En esa interacción, según Detrés Rodríguez, comprendió que la migración es un elemento esencial para el desarrollo de la vida en el planeta.

“Tiene que ver precisamente en cómo hablar de la migración, pero de una manera constructiva; ver la migración como el elemento esencial para el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. Voy a hablar también en esa obra sobre la migración, por ejemplo, de las aves; la vegetación migra de diferentes maneras, se extiende y no tiene fronteras y los seres humanos tienen fronteras”, acotó.

“Muchas de mis obras muestran indirectamente a mis hermanos que están allá. Uno piensa que eso no afecta, pero esa separación me afectó y no me había dado cuenta hasta que lo vi reflejado en mi obra. Empecé a hacer imágenes iguales, dos personas idénticas y cuando me di cuenta eran mis hermanos”, confesó.

Su estancia en suelo estadounidense se prolongó por más de un año hasta que regresó a su pueblo. Sin embargo, “no es lo que sucede con muchos boricuas que anhelan volver a su tierra”.

“Los latinos piensan que somos gente privilegiada, pero lo que no saben es que el puertorriqueño lleva más de 100 años migrando y las familias separándose. La vida obliga a quedarse. Algunos piensan que, cuando se retiren, regresarán a Puerto Rico. ¿Sucederá realmente?”, cuestionó.