“Queremos que la gente venga a disfrutar, no a buscar problemas”: presentan plan de seguridad para las Fiestas de la Sanse 2025

“Ampliamos y enfatizamos el tema de la seguridad porque aquí queremos que la gente venga a disfrutar, no a buscar problemas. Y si alguien va a buscar problemas, va a meterse en problemas, porque lo vamos a poder identificar”, enfatizó Romero.

Sobre el horario de las actividades durante los cuatro días del evento, se especificó que los espectáculos en tarima finalizarán a las 11:00 p.m., los kioscos deberán cerrar a la medianoche y los negocios cerrarán a la 1:00 a.m.

En cuanto al acceso a la isleta, el Municipio pondrá a disposición 150 autobuses que saldrán desde el Estadio Hiram Bithorn y la estación de tren urbano de Sagrado Corazón, hacia el Capitolio. El horario de transporte será el siguiente: jueves y viernes desde las 2:00 p.m. hasta 2:00 a.m. sábado y domingo desde las 9:00 a.m. a 2:00 a.m