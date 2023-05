La vida de Zulma Santiago Vera ha sido una clase maestra en lo poderosa que puede ser la buena gestión cultural y el cariño y la atención cuidadosa al arte puertorriqueño. Por tal razón ha sido homenajeada por el Museo de los Santos y Arte Nacional (MUSAN) en Santurce. En una íntima ceremonia llevada a cabo el pasado martes 9 de mayo, se reconoció su importante influencia en el campo de la artesanía en Puerto Rico.

Santiago Vera, vestida en un elegante traje blanco, habló con El Nuevo Día sobre su trayectoria y el impacto de su trabajo en el mundo de las artes.

“Yo vengo de un campo de Vega Baja que se llama Río Abajo”, contó. Desde que era una niña, una curiosidad insaciable habitaba en su ser. “Era como comunitaria desde chiquita. Vivía frente a un cañaveral y yo veía a esos hombres cortando caña y a veces en casa hasta me castigaban porque yo iba y les llevaba agua. Y era así con las lavanderas. Cuando bajaban por mi casa, con los líos de ropa que tenían en la cabeza y yo me escapaba e iba con ellas a ayudarlas con la ropa”, recuerda.

Aunque su vida ha estado atada íntimamente a las artes, empezó su vida profesional en los recursos humanos. Pero luego de una serie de movimientos profesionales, llegó a trabajar en la Compañía de Turismo, pero ese capítulo de su vida terminó siendo uno oscuro. Fue sacada de su puesto luego de un cambio de administración. El partidismo siempre ha interferido en la gestión cultural, explica. Por eso se hartó.

Así que decidió desempeñarse en el sector privado. Desde entonces, Santiago Vera ha trabajado muy de cerca con la familia Fonalledas y dirige los esfuerzos por mantener una sección dedicada a la venta de artesanías en Plaza Las Américas.

Pero su legado es mucho más significativo de lo que podría parecer para algunos. “Cuando yo empecé a trabajar con los artesanos, yo pude valorar el esfuerzo que hacían. En aquella época no había carreteras y ellos, a caballo o a pie, caminaban para comprar las cosas para su trabajo sin tener herramientas. Eso fue 40 años atrás. Hacían las cosas a mano. Había artesanos en lugares tan y tan remotos que, por ejemplo, tenían que cruzar ríos para ir al pueblo. Había artesanos tan y tan pobres, pero eran más ricos que todo el mundo”.

Zulma Santiago Vera sabe lo que es ensuciarse las manos y trabajar duro. También reconoce el valor único de las formas de arte puertorriqueñas. “La artesanía es invaluable. La artesanía, cuando el artesano tiene compromiso con eso, produce una sensación de alegría mientras trabaja, porque yo los he visto que se sienten tan orgullosos de lo que hacen”.

“En aquella época yo me subía a los montes y a veces caminaba una hora a pie para llegar al taller”, recuerda con emoción.

“Ella ha sido una figura muy importante porque ella ha ido más allá de lo que le corresponde su trabajo. Cuando los talladores tienen problemas, sean de inundaciones o problemas personales que se nos presentan a cada cual, ella siempre está presente. Si hubiera alguna ayuda monetaria, también ella está presente y ha sido muy humanitaria, ya que siempre va mucho más allá. También es muy celosa con el tipo de artesanía que se va a presentar. Ella hace esa curaduría para exhibir solo lo mejor”, expresó sobre este homenaje José Torres Meléndez, director de MUSAN.

Santiago Vera, por su parte, se mostró agradecida y sorprendida por este detalle. En el espacio limitado del MUSAN, decenas de personas, entre ellos muchos artesanos, se congregaron en apoyo a la gestora. Una sala con su nombre también fue inaugurada.

“No lo puedo creer. Porque nunca he sido protagonista. A mí me produce una sensación espectacular cuando veo un artesano que yo creo que puede llegar más allá y me coge los consejos. Un Alex Ríos, por ejemplo, que llegó a los 11 años donde mí, porque cuando estaba en turismo, yo hacía ferias de niños para mantener la tradición y Alex Ríos un día fue con un palito todo machucado, me dice ‘mire, yo soy artesano, ¿puedo participar?’ Y lo único que tenía era eso y otro palito más. Y el me dice ‘yo hago pajaritos’. Y hoy día es campeón mundial de talla de aves”, dijo.

“Como él tengo muchos ejemplos de muchachos que llegaron totalmente desenfocados. Porque yo no sé hacer la artesanía, pero yo sé saber quién tiene habilidad y hasta dónde puede llegar. Eso sí”.