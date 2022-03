El colectivo de diseño, investigación y activismo “taller Creando sin Encargos” (tCSE), compuesto por las profesoras de arquitectura y diseñadoras comunitarias Yazmín M. Crespo Claudio, Irmaris Santiago Rodríguez y Omayra Rivera Crespo, fue seleccionado el pasado 15 de febrero para participar en la 13ra. Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo “Travessias”. De 272 participantes de África, Asia, Europa, América y el Caribe eligieron solo 23 propuestas de producciones insurgentes.

La 13ra. Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo estará presentando el proceso y resultados finales de los Workshops Arquitecturas Colectivas (WAC) en La Perla (2013), Puerta de Tierra (2017) y Barrio Obrero, San Ciprián (2021). En dichos talleres se desarrollaron proyectos de codiseño y construcción en espacios públicos, que apoyaron iniciativas comunitarias existentes. Esto se lleva a cabo en colaboración con los residentes de las comunidades, otros diseñadores, voluntarios, y estudiantes de arte, arquitectura y diseño. El propósito de los WAC es agenciar espacios de equidad, donde todas las voces sean tomadas en cuenta.

Justo este año, el tCSE celebra sus 10 años como único colectivo de mujeres que trabaja con “placemaking” y diseño arquitectónico participativo en Puerto Rico. Además de preparar el trabajo que se presentará en la Bienal, las profesoras de arquitectura son parte del comité que está organizando las actividades del 17 Participatory Design Conference (PDC) que se celebrará en Newcastle Upon Tyne, y Puerto Rico será el único anfitrión del Caribe.

El tCSE también ha presentado su trabajo en conferencias internacionales en Santiago de Chile (Association of Collegiate Schools of Architecture Conference 2016), Valparaíso (Placemaking Latinoamérica 2017), la Escuela Graduada de Diseño de la Universidad de Harvard (”Informal Means: Alternative Design Practices in Latin(x) America Conference 2019″), Manizales (Participatory Design Conference 2020), San José (Justicia Espacial 2020), Buenos Aires (XXXV Jornadas de Investigación de la UBA) y Río de Janeiro (International Unión of Architects Conference 2021). En el 2019 realizó un taller de diseño participativo en Worcester, Massachusetts, y en el 2020 impartió un Taller de Herramientas de Diseño Participativo en el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico y como parte de un webinar de la Fundación por la Arquitectura.

Según un comunicado de prensa, la 13ra. Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo será desde el 21 de mayo hasta el 10 de julio de 2022.