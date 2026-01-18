Opinión
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

SanSe 2026: Conoce los artistas que se presentan en el cierre

Hoy, domingo, 18 de enero culmina el evento cultural más grande de Puerto Rico y el Caribe

18 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante puertorriqueña Ednita Nazario. (Ramon "Tonito" Zayas)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.

¡Hoy se acaba el fiestón! Las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 culminan este domingo, 18 de enero en el Viejo San Juan, último día de las multitudinarias festividades.

Si eres de los que todavía no has ido o vas a repetir la visita al Viejo San Juan a continuación el programa musical.

Los Pleneros de Severo - Plaza Colón Algarete - Plaza Colón Jowell y Randy - Plaza del Quinto Centenario
1 / 36 | Estos son los artistas que se presentarán en la próxima edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Los Pleneros de Severo - Plaza Colón - Nahira Montcourt

Domingo, 18 de enero

Plaza del Quinto Centenario

  • 3:00 a 4:00 p.m. - Algareplena
  • 4:30 a 5:30 p.m. - Andy Montañez
  • 6:00 a 7:30 p.m. - Plenéalo
  • 8:00 a 9:30 p.m. - Ednita Nazario
  • 10:00 a 11:30 p.m. - Tommy Torres
  • 11:45 a 1:00 a.m. - Jowell & Randy

Plaza de la Barandilla

  • 3:00 a 5:00 p.m. - San Sebastián al Ritmo de la Bomba
  • 5:30 a 7:00 p.m. - Luis González “El Tsunami de la Salsa”
  • 7:30 a 9:00 p.m. - Objetivo Fama… El Tour
  • 9:30 a 11:00 p.m. - Joseph Fonseca

Plaza Colón

  • 9:00 a 4:00 p.m. - Tercer Concurso de Trovadores de las Fiestas
  • 4:30 a 5:30 p.m. - Orquesta Costa Brava
  • 6:00 a 7:30 p.m. - Arnaldo “El más querido”
  • 8:00 a 9:30 p.m. - Los Chinchillos del Caribe
  • 10:00 a 11:30 p.m. - Los Rabanes
Margarita Medina llegó a las Fiestas de la Calle San Sebastián con una pava jíbara para protegerse del sol. La pava regresó como uno de los accesorios favoritos de esta edición. Artesanías del segundo día de la edición 56 de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, en el Viejo San Juan.
1 / 20 | Pavas y otros sombreros dominan en el segundo día de las SanSe . Margarita Medina llegó a las Fiestas de la Calle San Sebastián con una pava jíbara para protegerse del sol. - Xavier Araújo

Teatro Tapia

  • 10:00 a.m. a 1:00 p.m. - Teatro en 15
  • 2:30 a 3:30 p.m. - Baile de Época
  • ¿Cómo llegar?
  • El sistema de transporte colectivo contará con 170 autobuses que operarán desde Sagrado Corazón y el Estadio Hiram Bithorn hacia el Viejo San Juan. El servicio operará jueves y viernes de 2:00 p.m. a 2:00 a.m., y sábado y domingo de 9:00 a.m. a 2:00 a.m. El costo será de $5 ida y vuelta por persona.
  • Las lanchas desde Cataño operarán con tres embarcaciones en horario de 5:30 a.m. a 1:00 a.m. jueves y viernes. Sábado y domingo operará en horario de 7:30 a.m. a 1:00 a.m. por un costo de $4 ida y vuelta. Los boletos solo se venderán en el terminal de Cataño.
  • El Tren Urbano operará desde las 5:30 a.m. hasta las 11:30 p.m., con servicio nocturno hacia Bayamón.
  • Habrá rutas de autobuses públicos con horarios extendidos.
  • El sistema de taxis estará disponible.
  • Los servicios Uber y Lyft operarán mediante sistemas especiales fuera del casco urbano, con puntos designados en El Escambrón y el Parque Luis Muñoz Rivera.
Pedro Capó fue el artista encargado del cierre del segundo día en la tarima de la Plaza del Quinto Centenario, en las Fiestas de la Calle San Sebastián. Capó cantó los grandes éxitos de toda su discografía. Al Son de Guerra en la segunda noche de las Fiestas de la Calle San Sebastián.
1 / 14 | SanSe 2026: Pedro Capó cierra la segunda noche con invitado sorpresa . Pedro Capó fue el artista encargado del cierre del segundo día en la tarima de la Plaza del Quinto Centenario, en las Fiestas de la Calle San Sebastián. - Suministrada

¿Dónde estacionarte?

  • Los estacionamientos privados existentes en el Viejo San Juan operarán conforme a sus horarios, tarifas y capacidad vehicular.
  • El estacionamiento del estadio Hiram Bithorn tendrá un costo de $10, desde allí podrá tomar el transporte colectivo.
  • El estacionamiento de la Puntilla estará cerrado al público en general, ya que se le designó a los residentes del Viejo San Juan.
  • La estación del Tren Urbano de Sagrado Corazón en Santurce no cuenta con estacionamiento por lo que se recomienda utilizar los habilitados en el resto de las estaciones del tren. La Plaza de la Convalecencia en Río Piedras tiene capacidad para 300 vehículos. De igual forma las diferentes estaciones del tren tendrán estacionamientos disponibles según su capacidad vehicular.

¿A qué hora culminan?

  • El cierre de las tarimas será a las 11:00 p.m. Los quioscos cesarán operaciones a las 12:00 a.m. y el cierre de negocios será a la 1:00 a.m. La excepción será el domingo, 18 de enero que la tarima en la Plaza del Quinto Centenario extiende su programa artístico con la presentación de Jowell y Randy a las 11:45 p.m.
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
