Crear espacios donde la innovación prolifera, y comenzar un nuevo taller para la clase artística de Puerto Rico, fueron las razones primordiales que motivaron al actor, productor, líder comunitario Antonio Morales Cruz en instituir Teatro en 15.

Y es que no solo merman espacios físicos donde los artistas puedan laborar, sino que existía la necesidad de darle foro a una nueva cepa de artistas que tiene sed de contribuir en la escena boricua, opinó el también exdirector del Departamento de Artes y Cultura de San Juan

La idea divagaba en la mente de Morales Cruz desde hace cinco años. Desde ese momento buscó la manera de crear no solo el espacio teatral, sino maximizar la oportunidad de una oferta de teatro que describió como más fresco. Hubo oposición, pues el concepto no fue abrazado por todo el mundo, pues “decían que estábamos jugando aquí; y que esto no va a funcionar”, manifestó.

De esa forma se gestó “Teatro en 15″, que desde septiembre de 2021 ubica en La Casa Cultural en la calle San Sebastián del Viejo San Juan, un espacio que abraza el formato del microteatro.

Actor, productor, líder comunitario Antonio Morales Cruz (al centro). (Suministrada)

¿De dónde surgen los microteatros?

El microteatro tuvo su origen en un burdel de España que fue allanado por las autoridades locales para noviembre de 2009.

El burdel tenía 13 habitaciones, en las que permitían que asistieran cerca de diez personas, y cada una mostraba una breve obra del mismo tema. Teatreros tomaron el espacio para comenzar el proyecto ambicioso de mostrar una obra teatral en 15 minutos. Incluso, la temática con la que comenzaron fue la prostitución. Continuaron mostrando obras mes tras mes, y permitía que los espectadores disfrutaran más de una puesta en la noche.

Hoy día, Miguel Alcantud es considerado el propulsor de este nuevo modo de presentar obras teatrales. Países como Argentina, México, Perú, y ciudades en Estados Unidos tienen centros de microteatros. Teatro en 15 es el primer espacio en Puerto Rico dedicado a este tipo de muestras artísticas de manera permanente.

“Se había presentado microteatro en distintos formatos e iniciativas anteriormente. Teatro en 15 es el primer centro de microteatro. Antes se presentaban en azoteas, en gazebos de las universidades, pero no con la consistencia del microteatro”, narró el director de la película “Por amor al caserío”.

Teatro en 15 ha mantenido el estilo original del microteatro. La Casa Cultural de San Juan cuenta con seis salas, en las que alojan 15 espectadores, y cada una de las salas son preparadas por el equipo de producción, escenografía, diseñadores de luces, diseñadores de sonido, y los artistas hacen del espacio su proscenio, “es una utopía, inimaginable”, narró Morales Cruz.

Ubicar el espacio teatral en la zona histórica de San Juan no es casualidad. Teatro en 15 ubica en un lugar estratégico que permite no solo a los residentes del Viejo San Juan que disfruten de la oferta teatral, sino que ofrece alternativas de entretenimiento a los que visitan el área, y turistas que recorren nuestra Isla del Encanto. Esto suma a la oferta de diversión y socialización que enriquece el valor de la Ciudad Capital. “Estamos uniendo una dosis innovadora de teatro junto con la gastronomía, arquitectura, el turismo” afirmó el fundador de Teatro en 15. “Es el complemento que le faltaba al Viejo San Juan para que fuera perfecto”.

Las piezas se muestran de jueves a domingo. Cada obra se muestra en seis ocasiones y permite que el espectador salga de una pieza a la otra, presentando 36 obras por día. Mes tras mes muestran las temporadas por temáticas, lo que permite al público disfrutar de piezas relacionadas, variadas y originales mensualmente.

Las piezas son minuciosamente evaluadas. Teatro en 15 cuenta con un comité compuesto por siete miembros que se encargan de leer y evaluar las solicitudes. Los interesados someten el libreto en su solicitud tres meses previo al estreno de la temporada, por lo que el comité evalúa las solicitudes.

“De acuerdo al tema, la gente propone su pieza, y si no cae para el mes que la persona está interesada, es posible que sea elegida otro mes, dependiendo del tema o cuando se presentan tema libre”, comentó el productor, recalcando que las solicitudes no se descartan, y que recordó haber recibido 37 solicitudes en un mes.

Los artistas son remunerados. Son tratados como tal, por lo que se le otorga 4 mil dólares para que la producción de cada obra distribuya y pague al equipo que es compuesto por productores, libretistas, directores, actrices y actores, utileros, equipo de luces, equipo de sonido, maquillistas, equipo de luces, escenógrafos, “es 100 por ciento autogestión”, puntualizó Morales Cruz.

Cartelera en "Teatro en 15". (Suministrada)

Premios Victoria Espinoza: La excelencia artística de Teatro en 15

Los Premios Victoria Espinoza son la entrega que sirve para reconocer a los talentos y trabajadores de las obras que se presentan en Teatro en 15. Se celebran en septiembre como parte del aniversario del proyecto teatral.

“Los hice con la intención que fuera una vitrina de talento”, indicó el productor, ya que parte del proceso artístico de Teatro en 15 es invitar a miembros del jurado a las presentaciones mensuales para que sometan sus nominaciones para los premios. En ocasiones, los productores y actores que son invitados a formar parte del jurado invitan a los talentos que se presentan en Teatro en 15, brindando una oportunidad de crecimiento profesional y oportunidad de trabajo para los actores.

Previo a la entrega, los nominados a los premios son invitados a la cena de nominaciones que se celebra en Casa de España un mes antes de la premiación y son los encargados de anunciar a los nominados de cada categoría.

Los premios tienen 22 categorías, seis nominados por categoría y el histórico Teatro Tapia es la sede de la entrega. “Yo siempre quise que se sintieran como lo que son, artistas”, puntualizó Morales, pues los premios tienen su alfombra roja como antesala. En su última edición celebrada el pasado mes de septiembre, recibió una distinción el locutor y comediante Luis Antonio Rivera “Yoyo Boing”, y se transmitió en directo por WIPR.

Hazañas de una iniciativa ambiciosa

Con 144 producciones presentadas y más de 60 mil espectadores a la fecha, Teatro en 15 celebra dos años desde su fundación. La gesta del espacio artístico ofrece la oportunidad de brindarle taller a artistas y equipo de producción. Incluso, ofrece variedad a los turistas que buscan entretenerse, ya que se han presentado piezas en inglés.

Asimismo, los artistas emergentes tienen la oportunidad de evolucionar y según mencionó Morales Cruz “muchos (actores) dicen que no terminan igual que como empezaron”. El líder comunitario resalta la importancia de la creación de Teatro en 15, ya que le ofrece a la clase artística vivir y mostrar su talento, ya que espacios como este “son tan importantes que salvan vidas”.

La aportación de Teatro en 15 para la escena cultural es inmensa, pues ha brindado oferta teatral que enriquece la cultura y a su vez ganancias económicas. Desde la creación del proyecto, los recaudos ascienden a $200 mil.

Teatro en 15 tiene aspiraciones que van más allá de la estructura física de la Ciudad Amurallada y además una séptima sala está pronto a estrenarse en el plantel, que le brindará un espacio a músicos, poetas y artistas. “Será más bohémico, solo para adultos, de stand ups comedy, una nueva experiencia”, adelantó.

Teatro en 15 es la muestra de innovación y creación. Es un oasis para los trabajadores emergentes de las artes, y la validación está en la respuesta que ha tenido tanto en las solicitudes de los productores, como los espectadores que disfrutan de la cartelera que enriquece la cultura y que aporta al progreso para sumar a la historia que engrandece.