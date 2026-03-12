Tercera edición del Congreso Internacional de Escritores será en Caguas

La tercera edición del Congreso Internacional de Escritores en Bellas Artes de Caguas, reunirá del 23 al 25 de abril a escritores, académicos y gestores culturales de distintos países de habla hispana para reflexionar sobre la fuerza de la palabra como fuente de conocimiento y comunicación.

Bajo el lema “La libertad de las palabras”, esta nueva edición del Congreso invita al público general a ser parte de las conferencias, debates y talleres que conformarán el programa de actividades, incluido el diálogo magistral, titulado “Las palabras que nos arman”, a cargo del escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez y del director del Instituto Cervantes de España, Luis García Montero. Moderará el también escritor puertorriqueño, Manolo Núñez Negrón.

“En tiempos en que tantas voces intentan reducir o vigilar el lenguaje, conviene recordar que el español siempre ha crecido gracias a la libertad de las palabras”, destacó la escritora y coordinadora del Congreso, Helena Sampedro.

“La literatura y la lectura son el lugar donde esa libertad respira; donde la lengua se abre, se discute y vuelve a pertenecernos. Este Congreso nace de esa convicción y quiere ser un espacio para defender, celebrar y pensar juntos sobre la libertad de las palabras a través de la lectura y la conversación”, puntualizó la escritora.

El Congreso contará con las participaciones de una diversidad de invitados, entre escritores, académicos y gestores culturales.

Por Puerto Rico, estarán Ana Teresa Toro, Pabsi Livmar, Melanie Pérez Ortiz, Wilda Rodríguez, Mairym Cruz Bernal, Mayra Santos Febres, Ana María Fuster, Mara Pastor, Magali García Ramis, José Rabelo, Arlene Carballo, Maia Sherwood, Tina Casanova, Elidio la Torre Lagares, Joan López Bauzá y Mayra Montero (Cuba, PR). De Colombia, William Ospina y Juan Gabriel Vásquez; y de Venezuela, Juan Carlos Méndez Guedez.

Por República Dominicana, estará Rey Andújar, mientras que por Argentina, Claudia Piñeiro. España estará representado por José Manuel Fajardo, Javier Cercas, Ignacio Ferrando, Raquel Caleya, María José Gálvez y Santiago Herrero.

Siendo la libertad de las palabras el tema que agrupa las actividades del evento, se dedicará uno de los debates al análisis de la obra musical de la estrella de la música urbana Bad Bunny, cuya aportación al español fue reconocida el pasado febrero por la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, el Instituto Cervantes y la Real Academia Española.

El debate, titulado “Bad Bunny y la palabra boricua: Música, letra y libertad”, expondrá las perspectivas de Maia Sherwood (The ABC’s of DtMF), Elidio Latorre Lagares y Ari Maniel Cruz Sánchez (cineasta). Moderará Melanie Pérez Ortiz.

La Escuela de Escritores, de España, se une a esta celebración de las palabras como fuerza del idioma con la otorgación de diez becas para un curso de tres meses de Escritura Creativa. Los participantes deben demostrar sus talentos como escritores en 700 palabras, usando sus mejores herramientas narrativas y creativas.