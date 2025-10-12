Opinión
12 de octubre de 2025
88°bruma
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Unos 350 artistas participarán en Inksane Tattoo Fest

El evento que reúne a cientos de profesionales del arte sobre la piel será en el Centro de Convenciones de Puerto Rico

12 de octubre de 2025 - 2:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El evento de tatuajes se realizará del 17 al 19 de octubre. (nahira.montcourt@gfrmedia.com)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El evento anual Inksane Tattoo Fest regresa en su séptima edición al Centro de Convenciones de Puerto Rico.



La convención más grande del Caribe de tatuajes será del 17 al 19 de octubre de 2025. El viernes 17 de octubre las puertas abrirán a las 3:00 p.m., y sábado (18 de octubre) y domingo (19 de octubre) será a partir de las 11:00 a.m.

Este año la convención reunirá unos 350 artistas de los más talentosos profesionales del tatuaje, perforaciones corporales (piercing). El objetivo principal del evento es promover y enaltecer a los mejores artistas dermatógrafos de Puerto Rico, Estados Unidos e Internacionales que participan en la convención.

Durante los tres días del evento, se presentarán competencias de tatuaje que incluyen 38 categorías a ser evaluadas por un panel de jueces. Los niños que asistan al evento tendrán la oportunidad de recibir talleres, exhibiciones de arte y pintura tipo “graffiti” en realidad virtual

La convención ofrecerá un extenso programa de entretenimiento que incluye: un desfile de modas con marcas locales, concursos de “Cosplay” y música en vivo.

Inksane Tattoo Fest es un evento familiar que tiene como misión ofrecer una plataforma donde el público pueda conocer de cerca los conocimientos y técnicas del tatuaje por parte de profesionales capacitados en el arte del mismo. A través de este evento se busca enriquecer la cultura local, fomentar el arte, la creatividad y permitir que tanto artistas como aficionados del arte se conecten en un ambiente familiar lleno de aprendizajes. Los boletos están a la venta en pietix.com

“Luiyi Arte” director de las competencias y artista tatuador, con más de 15 años de experiencia, anunció que por quinto año consecutivo se realizará la “La Mega Sangría” (donación de sangre) como parte del compromiso social educativo para el público en alianza con la organización sin fines de lucro “Mi Estilo no me Define” cuya fundadora es Evynette López y en colaboración con el Banco de Sangre de Servicios Mutuos.

La iniciativa “Dona tu sangre con Tatuaje o sin Tatuaje” orientará a la ciudadanía sobre la importancia de donar sangre para que los Bancos de Sangre puedan salvar vidas.

Requisitos para donar sangre

Las personas con tatuajes y/o perforaciones (“piercings”) pueden donar si dicho procedimiento fue realizado en un establecimiento registrado y regulado por el Departamento de Salud de Puerto Rico; en condiciones estériles, cuyo tatuaje este completamente sanado.

  • Presentar ID con foto.
  • Tener 18 años o más y estar en buen estado de salud sin ningún síntoma de catarro o gripe. 
  • Jóvenes de 16 y 17 años de edad pueden donar con consentimiento provisto por el Banco de Sangre firmado por sus padres o tutor legal. 
  • Peso mínimo 110 libras.
  • Las personas diabéticas e hipertensas pueden donar si su condición está controlada. 
  • Se debe ingerir alimentos antes de la donación.
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
