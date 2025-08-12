Velada memorable con Emily D’Angelo y Freddie De Tommaso en Puerto Rico
La mezzosoprano canadiense y el tenor británico-italiano cautivaron con interpretaciones magistrales
12 de agosto de 2025 - 9:16 AM
Nuevamente, Guillermo Martínez y CulturArte de Puerto Rico demostraron —la noche del pasado viernes, en la Sala Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré— su vocación incansable por presentar a los melómanos de la isla a los mejores cantantes del mundo, de la misma manera como lo han hecho desde 1986, en esta ocasión con el regreso a nuestro país de la mezzosoprano canadiense Emily D’Angelo y el debut aquí del tenor británico-italiano Freddie De Tommaso, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR), bajo la dirección del maestro Enrico Fagone.
