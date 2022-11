Yauco, al igual que muchos pueblos de la zona sur de Puerto Rico, ha sufrido los diversos embates de la naturaleza de los últimos años. Desde los estragos que dejó a su paso el huracán María, los terremotos, la pandemia y, recientemente, el huracán Fiona. Pero eso no ha mermado en el pueblo los deseos de salir adelante, así como disfrutar de las fiestas y las actividades culturales de la temporada navideña que está por comenzar.

Con ese propósito, el gestor cultural y líder comunitario yaucano, Jonathan Hernández León, ha organizado el Festival multicultural navideño, que se llevará a cabo el 2, 3 y 4 de diciembre con un sinnúmero de actividades que espera sean del disfrute de yaucanos y visitantes.

“Este evento es una gran opción para que los puertorriqueños también vengan a Yauco y disfruten en familia en un espacio donde el arte y la cultura sean los protagonistas”, afirma el también organizador del proyecto de arte público Yaucromatic y presidente de la entidad sin fines de lucro Arte Para Unir Inc.

“Tendremos música de samba de Brasil, vallenato de Colombia, tango de Argentina, merengue dominicano, La Tuna de Cayey, trovadores puertorriqueños, una ‘steel band’, el cantante Germain de la Fuente, de la agrupación Los Ángeles Negros y, por primera vez en Puerto Rico, tendremos un concierto de Los Terrícolas de Venezuela con la voz original de todos sus éxitos, el vocalista y miembro fundador Néstor Daniel Hoyer”, enumera Hernández en entrevista telefónica, tras resaltar que el evento es libre de costo e incluye una gran parada navideña con más de 14 carrozas de escuelas y comunidades.

Afiche del Festival multicultural navideño, que se llevará a cabo el 2, 3 y 4 de noviembre con un sinnúmero de actividades que espera sean del disfrute de yaucanos y visitantes. (Suministrada)

Según el líder comunitario, en el 2017 comenzaron con el proyecto de arte público Yaucomatric, al igual que “Arte para unir”. Pero ya desde el 2015, dice que se dio a la tarea de organizar un evento navideño, utilizando el concepto “Adopte un área”, para iluminar la plaza pública de Yauco.

“Desde entonces, con la ayuda de iglesias, escuelas, entidades sin fines de lucro y del gobierno, así como comercios, cada uno adoptaba un pedacito para, entre todos, iluminar la plaza del pueblo con luces navideñas sin incurrir en fondos públicos”, comenta Hernández, quien dice que en 2017 no se logró hacer debido a que no tenían electricidad por el paso del huracán María. Y aunque en 2018 y 2019, pudo hacer una gran parada navideña, el festejo no se logró al año siguiente debido a los terremotos, al igual que en 2021 por la pandemia.

Ahora no hay excusas para hacer una gran fiesta con la que esperan atraer a visitantes y turistas para que, además de divertirse, conozcan todo lo que tiene que ofrecer el pueblo. “Venimos con la misma iniciativa, pero ahora le vamos a dar un giro para presentar un festival multicultural”, explica el líder comunitario, quien recordó que durante una administración anterior se hizo un festival internacional de culturas al que llegaban delegaciones de diferentes partes del mundo, algo que quiso rescatar para presentarlo en esta ocasión.

Sobre todo, Hernández espera que sea un evento diferente “a todas las fiestas patronales que se hacen alrededor nuestro al que siempre van los mismos artistas”. Por eso apuesta a que, al incluir música y la participación de artistas extranjeros reconocidos, trovadores y cantantes locales, así como diversas actividades culturales, será una actividad exitosa. “Utilizamos el arte como herramienta de transformación y desarrollo económico y unión comunitaria aquí en Yauco”.

“Vamos a tener una gran parada navideña y un presupuesto de $200 para incentivar a las escuelas públicas de Yauco para que monten una carroza”, propone Hernández, mientras resalta que a todos los organizadores les ilusiona ver a los niños participando en el encendido y la decoración navideña de la plaza. De hecho, dice que al momento tiene 14 escuelas que han confirmado la participación para la parada navideña. A lo que se suma la participación adicional de comparsas de otros municipios cercanos.

De la misma forma, explica que se venderá comida típica de más de 10 países. Entre ellos, Venezuela, España, República Dominicana, México, Perú, así como de Argentina, El Salvador, Colombia y Puerto Rico.

Para Hernández también se trata de una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico del casco urbano que tantos retos y dificultades ha tenido en los últimos años. Especialmente, durante los terremotos, debido a que se afectaron seriamente y estuvieron muchos meses sin poder abrir los negocios. En ese sentido, acepta que todavía no se han recuperado del todo de los efectos que dejaron los terremotos.

“Hay muchos proyectos que están en agenda y que todavía no han arrancado a pesar de que ya tienen fondos asignados. Pero nos beneficiaría mucho que esos proyectos salgan y comience la construcción”, señala Hernández mientras pone el ejemplo de la Plaza de Recreo Fernando de Pacheco y Matos cuya reconstrucción comienza ahora en diciembre.

“Nosotros necesitamos hacer actividades en un espacio como ese (la plaza), porque ahora mismo la actividad nuestra la vamos a hacer en un parque que está frente a la Casa Alcaldía. Son proyectos importantes que benefician el centro urbano de la ciudad y necesitamos que comiencen”, agrega Hernández.

Para información detallada puedes escribir al correo electrónico arteparaunir@gmail.com