El arte utilizado como mecanismo para educar sobre la contribución de la afrodescendencia en el Caribe y Latinoamérica es el medio adoptado por Daniela Francis Blanco Lamas para reconectar con las raíces que nos hermanan como pueblos.

Proveniente de Jalapa Barras de Veracruz, en México, y establecida en Las Piedras hace 19 años, la artesana de muñecas de tela, creadora del Taller Amalia Muñecas Artesanales, asegura inspirarse en la necesidad de crear conciencia fuera de estereotipos para que el cliente se vea identificado y reconozca la historia de sus antepasados.

“En la Isla me identifico mucho con la afrodescendencia y, al crear un arte que nos representa, es muy importante para mí. Intento sensibilizar a las personas para que nos respetemos y se identifiquen con la obra. Me encanta cuando las niñas principalmente observan y dicen: ‘Mira, tiene el mismo pelo que yo’, y eso es un logro porque si ella encuentra a la muñeca bonita, también ella se sentirá bonita y con valor”, dijo la artesana, cuyas elaboraciones miden alrededor de 15 pulgadas.

“Me gustan mucho las jibaritas y las bailarinas de bomba porque recuerdo que mi hija, cuando tenía 3 años, llegó a la isla conmigo y lo primero que hizo fue bailar bomba. Me encantó y siempre trato el tema de lo que significa Puerto Rico para mí, que es amor, la tierra de mis 3 hijos y el lugar donde he madurado y echado raíces”, expresó con orgullo.

Daniela Francis Blanco Lamas, proveniente de Jalapa Barras de Veracruz, en México, se estableció en Las Piedras hace 19 años. (Isabel Ferré Sadurní)

Desde pequeña, Blanco Lamas estuvo inmersa en el mundo de las artes pues su abuela, Amalia, quien inspiró el nombre del taller, y su mamá Guadalupe le enseñaron a tejer y bordar, así como a realizar otros trabajos textiles. Una vez llegó a la isla, en el 2004, compró su máquina de coser y se enfocó en la elaboración de muñecas.

“Comencé con una muñeca para mi hija mayor y de ahí entendí que me gustó ser artesana y que deseaba hacer muñecas, entonces cuando llego a Puerto Rico en el 2004, me encuentro un afiche de la Feria Artesanal de San Juan en la calle, tirado en el suelo y lo vi y me enamoré de él. Lo llevé a mi casa y todavía lo tengo conmigo. Eso me llevó a pensar que mi futuro era la realización de artesanías y que la isla era el lugar perfecto para ello”, manifestó.

Fue su creatividad y la práctica constante, las que llevaron a la artesana a pulir su talento hasta alcanzar la calidad y belleza de las piezas que hoy realiza y que, de hecho, son únicas pues cada elaboración tiene características exclusivas.

“Entiendo que la evolución del artesano no para y uno se adapta a las recomendaciones, entonces uno va añadiendo o va quitando y mejorando el producto”, sostuvo.

Además de muñecas, la artista elabora otras figuras dirigidas a honrar los simbolismos y elementos patrios de Puerto Rico.

“Todo mi trabajo tiene un simbolismo y el coquí es bien metafórico. Me parece la personalidad de la gente en Puerto Rico que, a pesar de las vicisitudes que les ocurran, siempre están cantando. Entonces es una ranita bien chiquitita que canta muy fuerte y me luce que así es el puertorriqueño, que siempre se mantiene con la misma actitud, sin importar las situaciones que les afecte”, explicó la artista, de 43 años.

Blanco Lamas elabora jibaritas y bailarinas de bomba. (Isabel Ferré Sadurní)

En cuanto a las proyecciones futuras, Blanco Lamas destacó su interés en ofrecer cursos de confección de muñecas de tela con miras a mantener vivo el arte.

“Me preguntan mucho por ello y tengo en mente ofrecer los cursos sobre confección de muñecas en tela. Trabajé como voluntaria en Extensión Agrícola de Yabucoa y conocí muchas mujeres que se interesaron mucho en la artesanía. De hecho, comencé a dar talleres de manualidades en Yabucoa y desde entonces me dije: ‘Yo quiero hacer esto’, y me inspiré en continuar en hacer lo de las muñecas y hacerlas un proyecto artesanal con todo lo que significa Puerto Rico para mí”, concluyó.

Para detalles adicionales, puede acceder las redes sociales: Facebook (Amalia Muñecas Artesanales) e Instagram (Amalia._dolls). También puede llamar al 787-685-5075.