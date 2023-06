El reconocido productor puertorriqueño “Tainy”se tomó más de tres años en conceptualizar su primer álbum debut “DATA” y otros 17 de carrera para lograr el sonido que realmente lo define en su producción.

Crear y soltar música para otros colegas del género urbano es el trabajo que ha realizado desde la década del 2000 hasta el presente, por lo que retener las composiciones o ritmos que desea no es una destreza que se la da naturalmente. Tainy solo conoce el arte de hacer brillar o complementar a otros exponentes, ya que es coautor de varios de los éxitos de Bad Bunny, J Balvin, Rauw Alejandro Wisin y Yandel, por mencionar algunos.

No obstante, el productor que vendió su catálogo de éxitos musicales por $25 millones ya sentía que era tiempo de crear para él desde sus gustos y teniendo un bagaje de aprendizaje de la industria musical, del negocio y de producir para otros.

El nuevo álbum “DATA” que sale, hoy, jueves, es un trabajo que describe lo que es Tainy y la carrera que ha tenido desde que el productor Luny Tunes lo conoció en la década del 2000, gracias a la amistad con Nely, (Josías de la Cruz), conocido como “El arma secreta-, y lo contrata para producir pistas y ritmos.

Tainy es autodidacta y se valió de estar al lado de los mejores para formarse en el género urbano. Ha colaborado con las figuras influyentes del reguetón de la década del 2000, como Daddy Yankee, Wisin, Yandel, Tego Calderón y Héctor “El Father”, hasta darle vida a éxitos de la nueva generación en las voces de Bad Bunny, Karol G, J Balvin, Rauw Alejandro, Anuel AA, Ozuna y Jhayco, por mencionar algunos.

“La verdad es que no sé por qué me tardé tanto. Pero como productor quería estar en un nivel de calidad que es el que es. He podido hacer muchas cosas, he tenido mucho aprendizaje y quería un disco que estuviera al calibre de lo que siento que puedo dar y que pueda gustar. No hacerlo a la prisa. Eso toma tiempo porque son muchos artistas y no está fácil por sus agendas. Terminas una canción y ellos la quieren para su disco y se la doy y empiezo en cero otra vez”, detalló el productor que en el mercado anglosajón ha trabajado con Cardi B, Dua Lipa, Justin Bieber y Selena Gómez.

Marcos Efraín Masís, nombre de pila, comenzó en medio del primer año de pandemia de COVID-19 a trabajar el concepto del disco que desarrolló entre Miami y Japón. El álbum cuenta con 20 temas grabados en las voces de más de una veintena de artistas del género urbano en las que además se incluyen a las cantautoras Kany García y Julieta Venegas.

“Sentía que ya era mi tiempo. Este es mi sonido y la gente va a conocer mis gustos musicales. Este proyecto me da la visibilidad de enseñar un poco de eso y de mis ideas. Al final del día yo no estoy cantando ni contando mis historias, pero sí mostrado musicalmente quien soy”, afirmó el productor desde uno de los cuartos del “Backstage” del Coca-Cola Music Hall en el Distrito T- Mobile.

“Es una bendición contar con tantos cantantes y no es tan fácil lograr el acceso. Pero hay personas con Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Zion son artistas que influyeron y me dieron mis primeras oportunidades y después de ahí trabajar con Arcángel, Jowell y Randy y llegar a la nueva generación de Jhay Cortez, Rauw Alejandro, Bad Bunny, Mora, J Balvin, Young Miko… son tantas las personas y a la misma vez tener otros artistas de otros géneros que admiraba mucho como Julieta Venegas, que nadie veía que ese puente musical se podía dar. Tener a Kany García y que The Marías aceptaran fue súper especial, porque soy fanático de la música y me conocen por el reguetón, pero tenerlos es una gran felicidad”, añadió.

Tainy estrenó esta semana el tema “La Baby” grabado en las voces de Daddy Yankee, Sech y Feid, tema que ocupa las primeras posiciones en las plataformas musicales. El video fue conceptualizado con parte de la representación femenina en el género urbano y la música latina. Participan Becky G, Camila Cabello, Rainao, Elena Rose, Lali, Paopao y Eva Luna.

Para él, tener a Daddy Yankee en su disco era indispensable al igual que a Wisin y Yandel, porque deseaba grabar antes de los retiros musicales de los artistas.

“Tener a Daddy Yankee, a Wisin y Yandel con quien trabajé desde el principio era importante. A la misma vez tener a Benito que es una de las personas con las que tengo una química increíble, porque más allá de la música hay una amistad y un respeto mutuo. Es algo que no puedo explicar bien, pero una vez uno entra al estudio sin hablarnos uno puede entender lo que quieren hacer... un J Balvin, Jhayco, Rauw Alejandro quería tenerlos a ellos porque sé que cuando hacemos algo nos lo disfrutamos”, aseguró.

Su primer gran party en Puerto Rico

El productor estaba deseoso de que la noche cayera para realizar el “Listening Party” de “DATA”en el Coca-Cola Music Hall en el Distrito T Mobile en San Juan. El festejo libre de costo se limitó al orden de llegada de los asistentes hasta ocupar la capacidad de 5,000 personas en el Coca-Cola Music Hall.

Las puertas de la sala de espectáculos abrieron a las 7:30 p.m. para recibir a los asistentes. A Tainy la producción le informó que unas 12,000 personas estaba en lista para entrar.

El productor no adelantó qué artistas lo podrían acompañar, pero afirmó que todos eran bien recibidos.

“Lo más importante es que pueda compartir con mi gente en mi patria, donde todo comenzó en Puerto Rico. De los artistas que están en el disco el que quiera llegar que le llegue... los que trabajaron en el disco y los productores que me influenciaron me encantaría que vinieran. Esto es para mi gente”, concluyó.