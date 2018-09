La transformación física de Kiara Liz Ortega, la representante del pueblo de Rincón, ha sido la más impactante en un certamen de belleza en la isla. Logró bajar 20 libras en el transcurso del concurso de Miss Universe Puerto Rico 2018, en tres meses y a la vista de todos, sin cirugías, y poniendo alma y empeño en su objetivo, se convirtió en una esbelta candidata con posibilidades de convertirse, este jueves en el Centro de Bellas Artes de Santurce, en la representante de Puerto Rico en Tailandia, donde se celebrará el Miss Universe el 17 de diciembre.

“Trabajé el cuerpo, y me hice colocar resina en los dientes porque estaban separados. No me quise hacer nada más porque tenía miedo de me quedaran como dientes de caballo”, comentó la modelo de 25 años quien fue la participante más aplaudida en la competencia preliminar la semana pasada.

Más allá de la parte estética, Kiara, quien no tiene experiencia previa en certámenes de belleza, desea que la gente la conozca por sus cualidades.

“Mi mejor arma para ganar es seguir siendo yo, no cambiar, no aparentar lo que no soy. Hasta el sol de hoy me he ganado el cariño del pueblo por ser yo, por ser genuina. De ganar la corona creo que debería ser por eso”.

La joven es mesera en un restaurante en el Viejo San Juan donde conoció a los padres de Stephanie del Valle, Miss Mundo 2016, Diana y Jesús del Valle, quienes le aconsejaron participar en un concurso de belleza.

“Llevo tres años trabajando en ese lugar y siempre los he atendido. Cuando les dije que había ido al casting del Miss Universe Puerto Rico quedaron encantados porque siempre vieron potencial en mí y me animaron”, expresa la joven.

En la competencia preliminar, Kiara ganó el premio de pasarela por lo que participará en el West New York Fashion Week.

Además, Kiara confesó que le pidió consejos a Stephanie.

“Me aconsejó que buscara asesoría de profesionales en pasarela, pues eso era algo que me faltaba. Pero que el cuerpo fuera lo primero que me pusiera a trabajar porque se tarda más en alcanzar el peso ideal. Me sugirió que siempre sea yo y no escuche los comentarios de las redes sociales, que siempre esté enfocada y mantenga la disciplina”.

Kiara es nacida y criada en San Juan, pero decidió representar a Rincón porque “en realidad es un pueblo hospitalario donde me gustaría un día comprar mi casita. La playa me da paz”.

Este año comenzó a estudiar enfermería en la Universidad Metropolitana Ana G Méndez (UMET) para hacerse enfermera como su madre, Beatriz Delgado y sus dos hermanas, Jessica e Ileana.

“Vi también como una opción estudiar Biología para hacerme bióloga marina, pero ahora mis planes cambiaron. Si se me diera la oportunidad me gustaría aparecer en los medios y tener una posición de liderazgo donde pueda representar a las masas siendo voz de las comunidades. Sé que para eso hay que prepararse y estoy dispuesta a buscar todos los recursos para estudiar comunicaciones. Me independicé de mi familia a los 18 años. Vivo sola y con lo que gano en mi trabajo tengo que pagarme todo. Se me ha hecho difícil a veces porque no tengo para pagar los estudios y tengo que dejarlos para ahorrar la matrícula del año siguiente. Pero la vida es así. Nunca imaginé estar en el concurso por eso creo que siempre hay espacio para uno desarrollarse como persona”.