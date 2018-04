El actor y cómico estadounidense Will Ferrell resultó herido tras sufrir un accidente automovilístico en California, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital para su atención médica.

Luego de recibir las primeras atenciones en el hospital, el actor fue dado de alta, ya que las heridas sufridas no resultaron de gravedad y no ponían en riesgo su vida, dijo un representante del actor a TMZ, sitio especializado en celebridades.

El accidente se registró el jueves en el condado de Orange, en la autopista 1-5, alrededor de la 11 de la noche, cuando el actor regresaba de un evento de “Funny or Die”, a las afueras de San Diego y la camioneta en la que viajaba fue impactada por una Suv Toyota.

Tras el impacto, la camioneta donde viajaba el actor de Daddy's Home volcó y los tres pasajeros resultaron heridos.

De acuerdo a TMZ, Ferrell viajaba junto con su chofer y una mujer, que no fue identificada, pero que resultó con heridas más graves y estaba sangrando al momento en que llegaron los paramédicos. Mientras el personal médico lo cargaba en la camilla rumbo a la ambulancia, el protagonista de “Elf” iba hablando por el celular, aunque se desconoce con quién.

RAW VIDEO: Will Ferrell receives medical attention as one of four people hurt in a violent crash on the 5 Fwy in Aliso Viejo. A passenger in Ferrell's SUV was critically injured. Ferrell had just appeared as "Ron Burgundy" at a San Diego-area event. https://t.co/UKS6vUr2wR pic.twitter.com/ecNIPhkU4l