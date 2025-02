Actor británico revela lo que vio mientras estuvo muerto por siete minutos

El hombre, que fue declarado clínicamente muerto por un breve tiempo, sigue siendo caso de estudio por parte de científicos y médicos que, como en muchas otras historias de este tipo, no se explican la razón por la cual recuerda con tanta claridad sus momentos en el más allá ni por qué pudo volver a la vida.

Su historia fue dada a conocer por el medio New York Post para el cual dio una entrevista aclarando detalles y contando historias sobre sus momentos sin vida. El hombre, actor de profesión, estaba en su casa el 9 de febrero de 2013 luego de participar en “Mucho ruido y pocas nueces”, una obra de teatro cuyo guion fue escrito por William Shakespeare.

Según él, todo el día lo pasó como era habitual y no tenía indicios de lo que pasaría después. Mientras almorzaba con Alison, su esposa, un paro cardiaco interrumpió su día y cayó al suelo sin mejora posible. “De repente comencé a sentir mucho frío y eso fue básicamente lo último que recuerdo. Mi esposa me contó después que mis ojos quedaron en blanco y que mi cuerpo quedó inerte”, aseguró.

A pesar de esto, señala que no escuchó a ninguna de las personas que estaban con él, pero que empezó a ‘sentir’ que tenía que hacer una elección luego de morir. “Sentí que para mí había un conjunto de posibilidades, varias vidas y reencarnaciones que me ofrecían, pero no los quería. Dejé muy claro que quería regresar a mi cuerpo, a mi tiempo, a mi esposa y seguir viviendo", comentó.