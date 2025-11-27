Actriz de “Harry Potter” abre cuenta de OnlyFans para “pagar sus deudas”

Jessie Cave, la actriz británica recordada por su papel de Lavender Brown en tres películas de la saga de “Harry Potter”, volvió a estar en el centro de la conversación debido a una inesperada decisión que sorprendió a sus seguidores.

A sus 37 años, la intérprete anunció la apertura de una cuenta Cosplayers con OnlyFans, pero con una propuesta fuera de lo común: su contenido estará dedicado exclusivamente a su pelo.

Según explicó, esta iniciativa surge de la necesidad de “pagar sus deudas” y financiar la remodelación de su casa, lo que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, y mientras cepillaba su larga y brillante cabellera, Cave contó con humor que su OnlyFans no será “uno sexual”, sino que estará dedicado exclusivamente a “cosas de cabello”, incluyendo sonidos de cepillado y movimientos sensuales de su melena.

“Es algo muy nicho, incluso para mí”, escribió la actriz en la descripción de su publicación, donde además compartió el enlace a su perfil en la plataforma para invitar a sus seguidores a descubrir su inusual propuesta. En su podcast “Before We Break Up Again”, que conduce junto a su pareja, el comediante Alfie Brown, Cave profundizó en su decisión y aclaró que su contenido no es explícitamente sexual, sino que está dirigido a personas con un interés o fetiche por el cabello.

Según explicó en Substack -plataforma basada en suscripción que permite a creadores de contenido publicar boletines informativos para su audiencia directamente-, este proyecto tendrá en principio una duración de un año, dependiendo de los resultados obtenidos y su principal objetivo es recaudar fondos para hacer su casa “más segura”, incluyendo la colocación de un nuevo papel tapiz y la renovación del techo, entre otras remodelaciones.

Además, la actriz destacó que esta iniciativa tiene un significado personal para ella. “Mi propósito: empoderarme. Responder a los que me juzgaron en el pasado y mostrarles que no soy tan dulce. Dedicarle tiempo a algo en lo que no había invertido antes: amor propio”, escribió para dejar en claro que esta etapa representa un desafío tanto económico como emocional en su vida.

Tal como lo anunció la intérprete, su cuenta de OnlyFans ya está activa y en su perfil se pueden encontrar cuatro publicaciones.

En la descripción de la cuenta, hizo algunos guiños a la saga que la catapultó a la fama. “Exactriz de Harry Potter, escritora, dibujante y ahora especialista en cabello largo. Hago contenido especializado en cabello que puede que te guste. ¡Qué mágico! Envío lechuzas casi todos los días", expresó en su perfil.